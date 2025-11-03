Slušaj vest

Brđane je pokrenuo u toj utakmici odlični Bojica Nikčević, strelac prvog gola. Ovaj momak koji može da igra na više pozicija u timu i ranije je pogađao protiv crno-belih, u finišu sezone 2023/24 bio je strelac pobedničkog pogotka protiv Partizana u 90+3. minutu za 3:2.

„Uvek su mečevi protiv Crvene zvezde i Partizana posebni, donose posebnu motivaciju za nas igrače. Jednostavno, to su utakmice o kojima se više priča, koje posebno odjeknu ukoliko izborite pozitivan rezultat, mnogo je veće interesovanje medija i publike… A mi smo uspeli sve to da iskontrolišemo, da se fokusiramo samo i isključivo na teren i to nam je donelo željeni rezultat“, kazao je na startu razgovora Nikčević, koji je potom nastavio:

„Kao što je rekao trener posle utakmice, smatram da je presudno bilo što smo izašli na teren sa više energije od našeg rivala. Jeste na kraju bilo 4:1, ali verujte mi, samo mi znamo kako je teško igrati protiv Partizana. Imaju veliki potencijal u ekipi, fantastične mlade igrače, odlične starije, prate ih i vrlo dobri rezultati… A zbog svih tih činjenica i naša pobeda dobija na značaju“.

1/11 Vidi galeriju Detalji sa meča 14. kola Super lige Srbije 2025/26. Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Nikčević je uporedio dva gola koja je postigao u pobedama Čukaričkog nad Partizanom.

„Teško da mogu da kažem koji mi je draži. Svakako da sam sa mnogo emocija doživeo taj pogodak u poslednjim trenucima meča za pobedu, ali je slično bilo i sa vodećim golom u subotnjoj utakmici. Lepe su stvari koje su se ranije dešavale, ali jednostavno od prošlosti se ne živi. Moramo da se borimo da vratimo Čukarički tamo gde mu je mesto, u vrh srpskog fudbala, a tamo se dolazi upravo ovakvim igrama i pobedama kao što je bila ova protiv Partizana“.

Svestan je Nikčević da njegovu ekipu tek očekuje veliki posao do kraja polusezone.

„Ništa nismo uradili, ako ne izvučemo dobre rezultate na gostovanjima u Kragujevcu i Kruševcu u naredna dva susreta. Ostavljamo utakmicu protiv Partizana iza sebe i sad se u potpunosti fokusiramo na Radnički. Imaju vrlo dobar tim, smatram ih jednim od najvećih konkurenata za visok plasman i zbog toga će naš međusobni okršaj biti od velike važnosti. Verujem da nas čeka i veći broj navijača i u takvom ambijentu je uvek lepo igrati, radujemo se gostovanju u Kragujevcu“, poručio je Nikčević.

Nikčević već ima zavidan staž u Čukaričkom, u kojem je prošao Omladinsku školu. Za prvi tim belo-crnih odigrao je 90 utakmica, postigao je pet golova, imao i sedam asistencija.

„Ovo je moj klub, u kojem sam već prilično dugo, prelepo se osećam na Banovom brdu. Svi smo kao jedna porodica, i kad je lepo i kad dođu lošije partije i slabiji rezultati. Imao sam veliku podršku svih, stručni štab je verovao u mene i na meni je da ekipi vratim na najbolji mogući način. Kao i čitav tim, i ja moram da igram dobro u kontinuitetu, verujem da će tako biti u nastavku sezone“, kazao je Nikčević.