Bivši fudbaler Arsenala i Juventusa, koji ima 34 godine, odigrao je šest utakmica za Pumas i postigao jedan gol.

Ugovor je bio potpisan na godinu dana, uz opciju produženja, ali je raskinut sporazumno nakon razgovora igrača i čelnika kluba.

Prema navodima meksičkih medija, odluka Arona Remzija je usledila nakon nestanka porodičnog psa po imenu Halo u gradu San Migel de Aljende početkom oktobra.

Pas je nestao iz lokalnog pansiona za kućne ljubimce, a i pored GPS ogrlice i opsežne potrage, nije pronađen.

Supruga fudbalera, Kolin Remzi, izjavila je da porodica "nije dobila ni telo, ni snimke, već gomilu laži".

Remzi je ponudio nagradu od 10.000 dolara za povratak psa, koju je kasnije povećao na 20.000 dolara, opisujući Haloa kao člana porodice.

Klub je u početku odobrio Remziju privremeni odmor kako bi se posvetio potrazi, ali kako rezultata nije bilo, Velšanin je odlučio da se vrati kući i okonča svoj boravak u Meksiku.

