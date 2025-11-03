"APSOLUTNO MORAMO DA POBEDIMO U BEOGRADU" Fudbaler Lila zapretio pred dolazak na megdan Zvezdi!
Desni bek Lila, Toma Menije, uoči gostovanja Crvenoj zvezdi u Beogradu jasno je poručio da je cilj samo pobeda.
Francuski tim je prethodne nedelje doživeo poraz u Nici, ali je brzo reagovao minimalnim trijumfom nad Anžeom (1:0), što im je donelo potrebnu dozu samopouzdanja pred izuzetno važan duel u Ligi Evrope.
Susret sa Zvezdom nosi veliki značaj za obe ekipe. Lil je nakon dva startna trijumfa posrnuo protiv PAOK-a, dok su crveno-beli u dosadašnjem delu takmičenja osvojili samo jedan bod
"Apsolutno moramo da pobedimo u Beogradu. To je za mene neophodno posle poraza od PAOK-a jer smo ispali iz prvih osam. Strazbur je ubedljivo izgubio, ali su i dalje dobar tim. Mučimo se protiv njih generalno, ali mi smo Lil, moramo da se motivišemo, budemo ambiciozni i verujemo da možemo da osvojimo po tri boda u Beogradu i Strazburu", rekao je Menije.