Desni bek Lila, Toma Menije, uoči gostovanja Crvenoj zvezdi u Beogradu jasno je poručio da je cilj samo pobeda.

Francuski tim je prethodne nedelje doživeo poraz u Nici, ali je brzo reagovao minimalnim trijumfom nad Anžeom (1:0), što im je donelo potrebnu dozu samopouzdanja pred izuzetno važan duel u Ligi Evrope.

Susret sa Zvezdom nosi veliki značaj za obe ekipe. Lil je nakon dva startna trijumfa posrnuo protiv PAOK-a, dok su crveno-beli u dosadašnjem delu takmičenja osvojili samo jedan bod

"Apsolutno moramo da pobedimo u Beogradu. To je za mene neophodno posle poraza od PAOK-a jer smo ispali iz prvih osam. Strazbur je ubedljivo izgubio, ali su i dalje dobar tim. Mučimo se protiv njih generalno, ali mi smo Lil, moramo da se motivišemo, budemo ambiciozni i verujemo da možemo da osvojimo po tri boda u Beogradu i Strazburu", rekao je Menije.

