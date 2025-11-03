"Apsolutno moramo da pobedimo u Beogradu. To je za mene neophodno posle poraza od PAOK-a jer smo ispali iz prvih osam. Strazbur je ubedljivo izgubio, ali su i dalje dobar tim. Mučimo se protiv njih generalno, ali mi smo Lil, moramo da se motivišemo, budemo ambiciozni i verujemo da možemo da osvojimo po tri boda u Beogradu i Strazburu", rekao je Menije.