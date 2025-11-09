"Mnogi pričaju gluposti. Kažu: 'Zašto ne radiš? Zašto živiš od sina?' Pa, da, živim od sina, i hvala mu na tome. Moj sin ne mora da me vodi u starački dom, još mogu da radim. Sakupljam kartonske kutije po Barseloni i prodajem ih za osam centi po kilogramu", rekao je Munir, koji je pre godinu dana bio izboden na jednom parkingu.