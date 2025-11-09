Otac zvezde Barselone, Lamina Jamala, otkrio je potresnu istinu o svom životu
OTAC LAMINA JAMALA OTKRIO POTRESNU ISTINU: "Skupljam kartonske kutije i prodajem za 8 centi po kilogramu"
Iako mu sin, koji je tek postao punoletan, godišnje zarađuje više od 16 miliona evra, Munir Nasraui je nastavio sa svojim starim poslom, skupljanjem kartona po Barseloni.
Lamin Jamal i baka na Foto: PrintscreenInstagram/ fabriziorom
Munir je 36-godišnji otac supertalentovanog fudbalera Barselone Lamina Jamala.
I u intervjuu za španske medije dao je nekoliko iznenađujućih izjava o životu i odnosu sa sinom.
"Mnogi pričaju gluposti. Kažu: 'Zašto ne radiš? Zašto živiš od sina?' Pa, da, živim od sina, i hvala mu na tome. Moj sin ne mora da me vodi u starački dom, još mogu da radim. Sakupljam kartonske kutije po Barseloni i prodajem ih za osam centi po kilogramu", rekao je Munir, koji je pre godinu dana bio izboden na jednom parkingu.
