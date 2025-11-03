Slušaj vest

Preminuo je trener Radničkog iz Kragujevca Mladen Žižović kome je pozlilo na utakmici u Lučanima.

Žižoviću usred meča je naglo pozlilo i on se odmah srušio pored terena.

Hitna pomoć je odmah reagovala, ukazala pomoć treneru gostiju i odvezla ga u bolnicu.

Nažalost, Žižović je ubrzo preminuo.

Meč između Mladosti i kragujevačkog Radničkog je istog trenutka prekinut u 41. minutu.

Podsetimo, Žižović je od pre desetak dana na klupi tima iz Kragujevca zamenio Aleksandra Lukovića.

Ko je bio Mladen Žižović

Tokom dosadašnje trenerske karijere predvodio je ekipe Radnika iz Bijeljine, Zrinjskog iz Mostara, Slobode iz Tuzle, Al-Holuda iz Saudijske Arabije, Škupija iz Severne Makedonije i Borca iz Banjaluke, sa kojim je u prethodnoj sezoni ostvario istorjske rezultate. Pre samo deset dana imenovan je za novog šefa stručnog štaba Radničkog.

"Želim da vas sve pozdravim lično, u ime svog stručnog štaba, ali i FK Radnički. Ne bih previše govorio o sebi, već ću to prepustiti rezultatima. Zahvaljujem se ljudima na ukazanom poverenju i nadam se da ćemo zajedničkim snagama vratiti Radnički na mesto koje zaslužuje. Čuo sam mnogo pozitivnih stvari o klubu, a impresivno je videti gde se Radnički danas nalazi u odnosu na prethodne godine. Nadam se da ćemo uspeti da vratimo navijače na stadion i da ćemo zajedno ostvariti postavljene ciljeve, izjavio je Žižović na svom predstavljanju u kragujevačkom klubu"

Sa Borcem ispisao evropsku bajku

Borac je prošle sezone zabeležio istorijski uspeh na evropskoj sceni prolaskom u osminu finala UEFA Lige konferencije. Tamo nije imao sreće i posle produžetaka je poražen od bečkog Rapida. Prethodno su Banjalučani prošli grupnu fazu i senzacionalno eliminisali ljubljansku Olimpiju u šesnaestini finala.

Žižović je ove sezone u julu napustio klupu Borca posle neočekivanog i šokantnog ispadanja od Santa Kolome u prvom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije.

"Nakon bolne eliminacije u kvalifikacijama i skoro neprospavane noći, doneo sam odluku da podnesem ostavku na mesto šefa stručnog štaba FK Borac. Želim da se zahvalim rukovodstvu kluba, svim igračima i svojim saradnicima, a posebno navijačima na nezaboravnih godinu dana koje ću večno da pamtim. Ostvarili smo najbolje rezultate u istoriji kluba koji su sve nas u klubu, sve naše navijače i čitavu Banjaluku učinili ponosnim i koji će večno da se pamte. Ipak, u fudbalu nekada ne ide onako kako se planira i potrebne su promene. FK Borac želim svu sreću u nastavku sezone, a svom nasledniku puno uspeha", rekao je tada Žižović.