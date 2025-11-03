Preminuo Mladen Žižović (44).
tuga
NAJTUŽNIJI DETALJ! Ovo je trenutak kada je fudbalerima javljeno da je preminuo Žižović, njihova reakcija će vas zalediti!
Slušaj vest
Srpski fudbalski trener Mladen Žižović preminuo je u 44. godini - usred meča Mladosti iz Lučana i Radničkog 1923.
On je pao na teren, a onda je došla i najgora moguća vest...
Mladen Žižović - in memoriam Foto: @starsport
Vidi galeriju
Igrači su čuli tragične vesti i odmah su legli na teren, dok je utakmica prekinuta.
Velika tuga!
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši