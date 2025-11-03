Slušaj vest

Srpski fudbalski trener Mladen Žižović preminuo je u 44. godini - usred meča Mladosti iz Lučana i Radničkog 1923.

On je pao na teren, a onda je došla i najgora moguća vest...

Mladen Žižović - in memoriam Foto: @starsport

Igrači su čuli tragične vesti i odmah su legli na teren, dok je utakmica prekinuta.

Velika tuga!

profimedia-0966560299.jpg

Trenutak kad je pozlilo Mladenu Žižoviću Izvor: ArenaSport