Slušaj vest

Treneru fudbalera Radničkog iz Kragujevca Mladenu Žižoviću pozlilo je večeras tokom utakmice 14. kola Superlige Srbije u Lučanima protiv Mladosti, nakon čega je preminuo.

Fudbalski radnici, klubovi, kao i Fudbalski savez Srbije opraštaju se od preminulog Žižovića.

Mladen Žižović - in memoriam Foto: @starsport

Tako, u poruci na društvenim mrežama FSS je napisao:

- IN MEMORIAM: Mladen Žižović (1980 – 2025)

- Fudbalski savez Srbiјe sa dubokom tugom i nevericom primio јe vest o iznenadnoј smrti trenera FK Radnički 1923, Mladena Žižovića, koјi јe preminuo u 45. godini života tokom utakmice Super lige Srbiјe između Mladosti i Radničkog 1923 u Lučanima. Njegov prerani odlazak predstavlja ogroman gubitak za čitavu fudbalsku zaјednicu. Fudbalski savez Srbiјe izražava naјdublje saučešće porodici Žižović, članovima FK Radnički 1923, kao i svim priјateljima i poštovaocima njegovog lika i dela. Počivaј u miru, Mladene. Tvoјa ljubav prema fudbalu i trag koјi si ostavio ostaće zauvek među nama.

Ne propustiteFudbalOGLASILA SE MLADOST POVODOM SMRTI MLADENA ŽIŽOVIĆA: Emotivna poruka iz Lučana - počivao u miru...
Mladen Žižović
FudbalDETALJ KADA SE ŽIŽOVIĆ SRUŠIO: Otkriveno šta se desilo na atletskoj stazi, ovo je strašno!
Mladen Žićović (2).png
FudbalNIŠTA NIJE SLUTILO NA TRAGEDIJU: Ovo je poslednji snimak Mladena Žižovića na zagrevanju pred meč u Lučanima
Mladen Žićović (1).png
FudbalŽIŽA NAŠ... Borac se emotivnim rečima oprostio od Mladena Žižovića
Mladen Žižović

BONUS VIDEO:

Trenutak kad je pozlilo Mladenu Žižoviću Izvor: ArenaSport