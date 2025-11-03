Crvena zvezda se oglasila povodom smrti Mladena Žižovića.
tuga
CRVENA ZVEZDA SE EMOTIVNO PORUKOM OPROSTILA OD ŽIŽOVIĆA: Oglasio se klub sa Marakane!
Srpski trener Mladen Žižović preminuo je u 44. godini života.
Sada se oglasila i Crvena zvezda.
Fudbaleri Radničkog na zagrevanju u Lučanima Foto: Pritnscreen/Facebook
Klub sa Marakane se oprostio od Žižovića:
- FK Crvena zvezda izražava najdublje saučešenje porodici i priajteljima Mladena Žižovića, kao i članovima FK Radnički 1923. Počivaj u miru, Mladene - stoji u poruci Zvezde.
