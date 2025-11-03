Slušaj vest

Srpski trener Mladen Žižović preminuo je u 44. godini života.

Sada se oglasila i Crvena zvezda.

Fudbaleri Radničkog na zagrevanju u Lučanima Foto: Pritnscreen/Facebook

Klub sa Marakane se oprostio od Žižovića:

- FK Crvena zvezda izražava najdublje saučešenje porodici i priajteljima Mladena Žižovića, kao i članovima FK Radnički 1923. Počivaj u miru, Mladene - stoji u poruci Zvezde.

Ne propustiteFudbalSUZE I BOL: Oglasio se Radnički 1923 i rasplakao Srbiju nakon smrti svog Mladena Žižovića!
Mladen Žižović
FudbalLALATOVIĆ U POTPUNOM ŠOKU NAKON SMRTI ŽIŽOVIĆA: J..em ti fudbal, bitniji je život...
Nenad Lalatović
FudbalOGLASIO SE FSS! Oprostili se od Mladena Žižovića!
Mladen Žižović
FudbalOGLASILA SE MLADOST POVODOM SMRTI MLADENA ŽIŽOVIĆA: Emotivna poruka iz Lučana - počivao u miru...
Mladen Žižović

BONUS VIDEO:

Mladen Žižović Izvor: Facebook