Bivši francuski fudbalski reprezentativac Visam Ben Jeder dobio je nalog da se pojavi na suđenju u Francuskoj po optužbama za silovanje, pokušaj silovanja i polno uznemiravanje.

Kako je danas saznala agencija Frans pres u tužilaštvu u Nici, Visam Ben Jeder i njegov brat Sabri moraju da se pojave na suđenju, nakon što su 2023. godine optuženi za silovanje i seksualni napad dve mlade žene koje su upoznali na zabavi.

Ben Jeder, koji sada igra za drugoligaški turski klub Sakarijaspor i njegov brat imaju pravo žalbe na odluku.

Krivični sud u Francuskoj sudi punoletnim osobama optuženim za krivična dela kažnjiva od 15 do 20 godina zatvora i sastoji se isključivo od profesionalnih sudija.

Istražni sudija je tako postupio po zahtevu tužilaštva podnetom krajem maja, da se obojici sudi za silovanje i seksualni napad, dodajući optužbu za pokušaj silovanja Visamu Ben Jederu.

Nekoliko meseci bivši fudbaler Monaka je u centru pažnje zbog pravnih problema, a ne karijere na terenu.

Početkom septembra Krivični sud u Nici kaznio ga je sa 90.000 evra zbog psihičkog zlostavljanja supruge, sa kojom je u procesu razvoda.

Posle osude u Španiji za poresku prevaru dok je igrao za Sevilju od 2016. do 2019. godine, Ben Jederu je prošle jeseni suđeno za seksualni napad na mladu ženu dok je bio u pijanom stanju. Osuđen je na dve godine zatvora uslovno, na šta se žalio.

Drugi najbolji strelac u istoriji Monaka je bio bez kluba do aprila, kada je potpisao za iranski Sepahan. Početkom septembra napustio je taj klub i prešao u turski Sakarispor.