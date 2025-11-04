Slušaj vest

Šveđanka Pija Sundhage, trofejni trener ženskog fudbala, rekla je danas da je iznenađena odlukom Fudbalskog saveza Švajcarske da ne produži ugovor, pa od decembra više neće biti selektorka reprezentacije.

1/7 Vidi galeriju Fudbalerke Srbije - svetla budućnost našeg ženskog sporta Foto: Fss, Starsport

Sundhage je sa mnogo uspeha igrala za Švedsku, a kao selektorka je uspešno predvodila žensku reprezentaciju SAD sa kojom je, između ostalog, osvojila dve zlatne olimpijske medalje i bila finalista Svetskog prvenstva.

Švedsku je predvodila do olimpijskog srebra, a brazilski tim do trijumfa u Kupu Amerike.

Za najboljeg trenera u ženskoj konkurenciji 65-godišnja Sundhage proglašena je 2012. godine.

Selekciju Švajcarske predvodila je ovog leta do četvrtfinala Evropskog prvenstva i to je bilo prvi put da je ekipa prošla u nokaut fazu. ; Njen ugovor sa savezom ističe u decembru, nakon čega će napustiti reprezentativke Švajcarske.

"Volela bih da sam nastavila ovo putovanje. Iznenađena sam odlukom saveza, ali je poštujem", navela je Sundhage u saopštenju Fudbalskog saveza Švajcarske.

Čelnici saveza obavestili su je o toj odluci na sastanku u Stokholmu.

Ona je rekla prošlog meseca, posle pobeda protiv Kanade i Škotske u prijateljskim utakmicama, da želi da produži ugovor uz uslov da ima pomoćnika sa punim radnim vremenom.

Savez je zahvalio Sundhage što je predvodila reprezentaciju tokom "nezaboravnog" Evropskog prvenstva, ali da sada pravi strukturalne promene u ženskom fudbalu.