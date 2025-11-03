Slušaj vest

Trener Arsenala Mikel Arteta rekao je danas da je zabrinut zbog povrede fudbalera Viktora Đekereša, nakon što napadač nije otputovao sa ekipom u Prag na utakmicu sa Slavijom u Ligi šampiona.

Đekereš se povredio u subotu u utakmici protiv Barnlija (2:0) i morao je na poluvremenu da izađe iz igre.

"On definitivno nije na raspolaganju. Nije danas trenirao i moramo da obavimo još testova i skeniranja u narednih nekoliko dana da bismo videli pun obim povrede. Za ovu utakmicu, ne možemo da računamo na njega", rekao je Arteta, preneo je Skaj.

Fudbaleri Arsenala igraju u utorak od 18.45 u Pragu protiv Slavije, utakmicu četvrtog kola Lige šampiona.

Trener je upitan da li je zabrinut ili se radi o kratkoročnom problemu.

"Zabrinut sam pošto nije imao mnogo problema sa mišićima i morao je da napusti teren jer je nešto osetio. To nikada nije dobar znak za igrača koji je eksplozivan. Malo više istražujemo kako bismo razumeli prirodu povrede", naveo je Arteta.

To je jedna od sedam povreda u ekipi Arsenala, a većina povređenih igrača igra u napadu. Kaj Haverc se neće vratiti do kraja pauze u prvenstvu, a Gabrijel Žezus je dugoročno odsutan. U ekipi zbog povreda nisu ni Noni Madueke, Martin Edegor, Gabrijel Martineli i Kepa Arisabalaga.