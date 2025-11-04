Slušaj vest

Partizan je bio domaćin i ljudi iz kluba su sve organizovali na spektakularan način, ali se na kraju na terenu radovala Crvena zvezda koja je napravila iznenađenje i slavila sa 2:3.

Kada se sve sabere i oduzme, ovaj derbi jeste odigran u okviru drugoligaškog karavana, ali je bio na evropskom nivou i odličan je primer svima kako bi jedan važan meč trebalo da izgleda. Među specijalnim gostima na ovoj utakmici, tik uz teren, našao se i Nemanja Cone Filipović.

Nemanja je veliki navijač crno-belih i zaštitni znak košarkaškog kluba Partizan čije mečeve ne propušta, osoba koju ni invaliditet ni kolica ne sprečavaju da bodri voljeni tim, a halu je napustio pun utisaka.

- Futsal derbi mi je opravdao, čak i nadmašio očekivanja! Ovo je bilo fenomenalno iskustvo za mene, prvi put sam bio uživo na futsal utakmici, plus derbi... Nema lepšeg ugođaja! Sve proteklo u fenomenalnom tonu i poželeo bih da ovakvih manifestacija bude sve više i više - počeo je priču Nemanja, a zatim je futsal uporedio sa košarkom i fudbalom:

- Mogu da uporedim futsal, košarku i fudbal. Atmosfera na futsalu je bila slična košarkaškoj, ima prostora da bude i ista kao na košarkaškim utakmicama. Navijači Partizana prepoznaju kada se gine za grb i za klub! Što se tiče fudbala ove godine smo pokazali da imamo takvu atmosferu, da možemo da podržimo klub i decu, s tim što moram da napomenem da su se ljudi iz futsala potrudili da mi pomognu da prisustvujem derbiju i budem smešten na najboljem mogućem mestu iako hala nije prilagođena za osobe sa invaliditetom. Ljudi iz futsal kluba su dali sve od sebe da prisustvujem i budem počasni gost. Ljudi iz fudbala bi trebalo malo više da rade na poboljšanju stadiona i da se i oni potrude da osobe sa invaliditetom dobiju šansu da prisustvuju utakmicama. Jer, ako može futsal koji je slabije ispraćen medijski da da sve od sebe, definitivno može i fudbalski klub koji je glava JSD Partizan.

Dodao je i kako ima nameru da ponovo dođe na futsal utakmicu.

- Svaki put kada mi vreme dozvoli i kada se ukaže prilika vrlo rado ću doći na futsal.

Za kraj, zahvalio se i prvom čoveku futsal kluba Partizan, Nenadu Masalu.

- Ovom prilikom bih se zahvalio predsedniku futsal kluba Partizan Nenadu Masalu na lepom ugođaju i prijemu, na trudu da ja ispratim derbi! Od kluba sam dobio na poklon dres Partizana, a ja sam uzvratio knjigom "Ovo nije kraj". To je knjiga o meni, autorke Snežane Ivaneže Mavrenović - zaključio je Nemanja Filipović.

