Zoran Timić Tima u videu o Crvenoj zvezdi

Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak od 18.45 na stadionu "Rajko Mitić" ugostiće francuski Lil, u četvrtom kolu Lige Evrope.

U Ljutice Bogana očekuju veliku podršku od strane svojih navijača i nadaju se uspehu, kako bi ekipa izašla iz krize u kojoj se nalazi.

Zoran Timić Tima u videu o Crvenoj zvezdi Foto: Printskrin

Zanimljivu najavu za utakmicu Crvene zvezde i Lila dao je čuveni navijač Zoran Timić Tima, pripadnik stare garde tifoza. U videu koji je snimljen u produkciji kluba Tima priča sa unukom o finalu Kupa evropskih šampiona u Bariju, a onda i o najavi meča sa Lilom.

Fudbaleri Crvene zvezde posle tri kola u Ligi Evrope imaju jedan osvojen bod i nalaze se na 30. mestu. Crveno-beli su igrali protiv Seltika u Beogradu (1:1), dok su poraženi dva puta u gostima, prvo od Porta (1:2), a onda i od Brage (2:0).

Posle utakmice sa Lilom, fudbaleri Crvene zvezde igraće još četiri utakmice. Prvo protiv rumunskog FCSB 27. novembra od 21.00 sat, zatim će gostovati Šturmu u Gracu (11. decembra, 18.45) i švedskom Malmeu (22. januara, 18.45), dok će takmičenje zatvoriti na Marakani protiv španske Selte (29. januara, 21.00).