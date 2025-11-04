PREKO NOĆI SE POJAVIO MURAL MLADENU ŽIŽOVIĆU: Lik preminulog trenera osvanuo na stadionu jutro nakon tragedije
Trener kragujevačkog Radničkog je preminuo nakon što mu je pozlilo tokom utakmice protiv Mladosti u Lučanima.
Fudbaleri oba tima su legli na teren kada je sudija prekinuo meč nakon što je dobio informaciju da je Žižović preminuo.
Reakcije su stigle sa raznih strana, a preko noći se pojavio i mural i to na stadionu Borca u Banjaluci.
Žižović je ostavio veliki trag u ovom klubu koji je prošle sezone vodio do istorijske osmine finala Lige konferencija.
Njegov lik se pojavio na zidu pored sledećeg natpisa:
- U životu mome samo jedan tim, Banja luka cela ponosi se s njim.
Ko je bio Mladen Žižović
Tokom dosadašnje trenerske karijere predvodio je ekipe Radnika iz Bijeljine, Zrinjskog iz Mostara, Slobode iz Tuzle, Al-Holuda iz Saudijske Arabije, Škupija iz Severne Makedonije i Borca iz Banjaluke, sa kojim je u prethodnoj sezoni ostvario istorjske rezultate. Pre samo deset dana imenovan je za novog šefa stručnog štaba Radničkog iz Kragujevca.
- Želim da vas sve pozdravim lično, u ime svog stručnog štaba, ali i FK Radnički. Ne bih previše govorio o sebi, već ću to prepustiti rezultatima. Zahvaljujem se ljudima na ukazanom poverenju i nadam se da ćemo zajedničkim snagama vratiti Radnički na mesto koje zaslužuje. Čuo sam mnogo pozitivnih stvari o klubu, a impresivno je videti gde se Radnički danas nalazi u odnosu na prethodne godine. Nadam se da ćemo uspeti da vratimo navijače na stadion i da ćemo zajedno ostvariti postavljene ciljeve - izjavio je Žižović na svom predstavljanju u kragujevačkom klubu.
Sa Borcem ispisao evropsku bajku
Borac je prošle sezone zabeležio istorijski uspeh na evropskoj sceni prolaskom u osminu finala UEFA Lige konferencije. Tamo nije imao sreće i posle produžetaka je poražen od bečkog Rapida. Prethodno su Banjalučani prošli grupnu fazu i senzacionalno eliminisali ljubljansku Olimpiju u šesnaestini finala.
Žižović je ove sezone u julu napustio klupu Borca posle neočekivanog i šokantnog ispadanja od Santa Kolome u prvom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije.
- Nakon bolne eliminacije u kvalifikacijama i skoro neprospavane noći, doneo sam odluku da podnesem ostavku na mesto šefa stručnog štaba FK Borac. Želim da se zahvalim rukovodstvu kluba, svim igračima i svojim saradnicima, a posebno navijačima na nezaboravnih godinu dana koje ću večno da pamtim. Ostvarili smo najbolje rezultate u istoriji kluba koji su sve nas u klubu, sve naše navijače i čitavu Banjaluku učinili ponosnim i koji će večno da se pamte. Ipak, u fudbalu nekada ne ide onako kako se planira i potrebne su promene. FK Borac želim svu sreću u nastavku sezone, a svom nasledniku puno uspeha - rekao je tada Žižović.
