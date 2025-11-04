Slušaj vest

Fudbaler Tuluza Norvežanin Aron Donum optužen je za rasizam, pošto se verbalno sukobio sa igračem Avra Simonom Ebongom iz Senegala.

Utakmica između Tuluza i Avra zavrešan je rezultatom 0:0, a strasti u francuskom fudbalu dodatno su se uzburkale nakon sukoba dvojice igrača. Rasizam je izazvao buru.

Aron Donum dao je izjavu povodom cele situacije. Tokom sukoba gestikulirao je rukom ka Simonu Ebongu, simulirajući njegov navodni smrad.

- Prišao mi je i osetio sam njegov odvratan zadah iz usta... Pa, nisam valjda rasista zbog toga? Samo sam mu rekao da smrdi. Ludilo je reći da sam rasista, bilo je to u afektu. Ne znam zbog čega se diže tolika prašina - branio se Norvežanin.

U zaštitu Simona Ebonga stao je njegov trener iz Avra Didije Digar:

- Ako to nije rasizam, šta je onda? Ovo je iznad fudbala, neću da nagađam, šta mu je bilo u glavi. To je svakako gest kojim vređa mog fudbalera. Kao da mu je direktno u lice rekao da smrdi! Dozvoliti da takav gest prođe nekažnjeno, a mene kazniti jer sam ga prijavio, to nije put kojim bi trebalo da ide fudbal.

Klub Tuluz, uprava, saigrači i navijači stali su u zaštitu Arona Donuma. Rukovodstvo smatra da su "optužbe za rasizam neosnovane".

Etički odbor Francuskog fudbalskog saveza (FFF), kojim predsedava Frederik Tiriez, samostalno će preuzeti slučaj. Kako pišu mediji ceo slučaj biće pred disciplinskom komisijom, jer je incident pomenut u izveštaju delegiranog sudije. Najteža sankcija za ovakvo delo je 10 mečeva suspenzije.