Slušaj vest

Trener kragujevačkog Radničkog je preminuo nakon što mu je pozlilo tokom utakmice protiv Mladosti u Lučanima.

Fudbaleri oba tima su legli na teren kada je sudija prekinuo meč nakon što je dobio informaciju da je Žižović preminuo.

Reakcije su stigle sa raznih strana, a sada se od Mladena Žižovića oprostio i Čukarički.

1/4 Vidi galeriju Fudbaleri Radničkog na zagrevanju u Lučanima Foto: Pritnscreen/Facebook

Saopštenje tima sa Banovog brda prenosimo u celosti:

- Potresne vesti zatekle su nas u ponedeljak uveče, kad su stigle vesti iz Lučana. Sa velikom tugom primili smo vest da nas je napustio Mladen Žižović, šef struke Radničkog 1923, da se tragedija dogodila za vreme fudbalske utakmice, da je srpski fudbal zavijen u crno…

Pratili smo rezultate Borca iz Banjaluke, koji je igrao prelep fudbal pod komandom Mladena Žižovića, radovali se rezultatima ponosa Republike Srpske. Radovali smo se i kad je Žižović došao da radi u Super ligu Srbije, u redove našeg prijateljskog kluba, Radničkog 1923.

Na žalost, Žižović je prekratko vremena proveo na klupi kragujevačkog superligaša, život čoveka posvećenog fudbalu prerano je ugašen. Ostaće nam svima uspomena na vedrog i dobrog čoveka, o čemu su svedočili brojni fudbaleri, sportski radnici, novinari…

Sa velikim respektom prema Radničkog 1923 i šefu stručnog štaba Mladenu Žižoviću Čukarički se pripremao za meč 15. kola baš u Kragujevcu, koji je trebalo da bude odigran naredne subote.

Na žalost, tragedija je nas je sve potresla, fudbalski klub Čukarički želi da izrazi najdublje saučešće porodici gospodina Žižovića, navijačima Radničkog 1923 i banjalučkog Borca, kao i ostalim klubovima u kojima je Žižović radio, kao i celokupnoj fudbalskoj javnosti u Srbiji i regionu - stoji u saopštenju Čukaričkog.