Srbija, koja će biti domaćin u prvoj rundi kvalifikacija, nalazi se u grupi 7, gde će za rivale imati Tursku, Bosnu i Hercegovinu i Maltu. Utakmice kadeta na programu su 11, 14. i 17. novembra u Pančevu, na stadionu FK Železničar.

Selektor Igor Matić saopštio je imena igrača na koje računa u prvom krugu kvalifikacija:

GOLMANI: Savo Radanović (Crvena zvezda), Veljko Popović (Partizan), Matej Pribišić (IMT);

ODBRANA: Andrej Neziri (Vojvodina), Vukašin Davidov (Vojvodina), Matej Strika (Crvena zvezda), Gabrijel Rošković (Cirih), Vojin Marinković (Partizan), Strahinja Baucal (Crvena zvezda), Mihajlo Popović (Crvena zvezda), Mateja Lacmanović (Crvena zvezda);

SREDNjI RED: Luka Andrijašević (Vojvodina), Dragan Anokić (Crvena zvezda), Mihailo Pečeničić (Partizan), Ognjen Matanović (Grafičar), Veljko Pejović (Vojvodina), Danilo Fekete (Čukarički), Viliam Milvud (Partizan), David Đokić (Mladost Lučani), Balša Tadić (Partizan), Nebojša Grujić (Čukarički);

NAPAD: Uroš Kikić (Crvena zvezda), Aleksa Matić (IMT).

Igor Matić

RASPORED UTAKMICA:

11. novembar: SRBIJA – MALTA (Pančevo, 17.00)
14. novembar: SRBIJA – BOSNA I HERCEGOVINA (Pančevo, 17.00)
17. novembar: TURSKA – SRBIJA (Pančevo, 16.00)

