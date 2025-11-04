Slušaj vest

Smrt fudbalskog trenera Mladena Žižovića na utakmici kragujevačkog Radničkog 1923 u Lučanima protiv Mladosti potresla je celu Evropu.

Mladenu Žižoviću pozlilo je tokom utakmice, kada se srušio pored klupe. Odmah je usledila intevencija lekara, trener je transportovan u bolnicu, ali nije bilo spasa... Preminuo je...

Srđan Grahovac kapiten Borca iz Banjaluke Foto: Giannis Papanikos / Zuma Press / Profimedia

Ne želi da veruje

Kapiten Borca iz Banjaluke Srđan Grahovac koji je odlično poznavao Mladena Žižovića skrhan je bolom. Iako se ljubazno javio na poziv Kurira, jedva je pronalazio reči da priča o nekadašnjem učitelju i dobrom prijatelju.



- Iskreno ne mogu da verujem! Nadam se, da će me neko nazvati i da će mi reći da sve ovo nije istina. Da je Žile u bolnici, da će mu biti bolje... Ne mogu da verujem - rekao je Srđan Grahovac i dodao:

- Sinoć, kada se sve to desilo bio sam sa igračima.... Odjednom zvoni telefon. Kažu mi da je Žile umro. Nisam gledao utakmicu... Bio sam u šoku. I danas, ne mogu da shvatim da se to desilo. Prošao je dan... Ali, ne mogu da prihvatim da Mladena više nema. Mlad čovek je bio...

Imao je samo 44 godine - Mladen Žižović Foto: Starsport

Emotivan, ali odmeren



U pojedinim medijima iz BiH pojavile su se informacije da je Mladen Žižović imao određenih zdravstvenih problema.



- Ne znam... Ne bih ulazio u to. To su neke privatne stvari... Nama se nije žalio. Nije bio takav.

Mladen Žižović i Srđan Grahovac dugo se poznaju.

- Znamo se još iz igračkih dana, kada je on završavao, a ja počinjao karijeru. Bio je emotivan dok je bio igrač, ali kada je postao trener umeo je da kontroliše svoje emocije. E, sad... Kako je sve to preživljavao i šta se dešavalo u njemu... Kao trener bio je odmeren, miran, staložen...

1/6 Vidi galeriju Galerija iz Banjaluke Foto: gor Kupljenik / Zuma Press / Profimedia

Istorija pisana sa Borcem

- Dobro smo se znali. Imao sam priliku da ga upoznam kao fudbalera, ali i kao trenera. Imali smo drugačiji odnos. Meni će uvek ostati u sećanju njegov specifičan smisao za humor. Voleo je da se šali, a mi mlađi fudbaleri žarko smo iščekivali da on nešto kaže, kako bismo se smejali i zbijali šale. Opet, kao trener bio je ozbiljan, ali je i tada znao da se našali. Bio je studiozan kao stručnjak, pedantan, obraćao je pažnju na sitnice...

Prošle godine Borac je bio hit u Evropi, igrajući Ligu konferencije. Stali su Banjalučani tek u osmini finala, kada su posle ratničke igre zaustavljeni od bečkog Rapida.



- Jutros smo svi bili u klubu... Gledali smo fotografije od prošle godine, pogotovo sa evropskih utakmica.... Pomogao nam je da ispišemo zajedno najsvetlije stranice istorije našeg kluba. I to je nešto što će ostati večno upisano. Nešto po čemu će biti upamćen Mladen Žižović. Upisivali smo se danas u knjigu žalosti... Držim olovku i ne mogu da veruje da pišem oproštaj od našeg Žiže... Izvinite, ali i dalje ne mogu da shvatim sve ovo što se desilo. Meni je neverovatno da uopšte pričam na ovu temu i da pronađem reči da opišem, sve ovo što se desilo.

Srđan Grahovac kao kapiten Borca iz Banjaluke Foto: www.fkborac.net

Bog da da snage njegovoj porodici

Banjaluka tuguje za Mladenom Žižovićem.

- Grad je od sinoć u žalosti. Vidi se to na svakom koraku, posebno na društvenim mrežama, gde svi odaju počast našem Žiletu... Navijači su oslikali na stadionu mural u njegovu čast. Komemoracija će biti u Banskom dvoru, gde ćemo odati počast. Prošao sam i ja neke porodične tragedije, ali ovo sa Žiletom me je baš potreslo... Ostavio je iza sebe decu... Strašno. Neka mu je laka zemlja i da Bog da snage njegovoj porodici - poručio je Srđan Grahovac.