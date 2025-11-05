Slušaj vest

Nakon odluke Partizana da se rastane sa Srđanom Blagojevićem, krenule su spekulacije u medijima tome ko bi mogao da sedne na klupu crno-belih.

Juče je iz Crne Gore stigla vest da je jedan od kandidata za klupu Partizana Viktor Trenevski.

Iskusni stručnjak se oglasio tim povodom i otkruio da poziv iz Humske ulice nije dobio.

„Meni je, kao i većini, ovo lepa vest koju sam i ja pročitao, ali nažalost ostaje samo na tome, jer nije bilo nikakvih kontakata sa ljudima iz Partizana“, rekao je Viktor Trenevski za Sporski žurnal.

U slučaju da poziv stigne, Trenevski bi ga prihvatio bez oklevanja.

„To bi bila velika čast za mene. Rekao bih ljudima iz Partizana da mi daju dva dana, jer bih peške došao do Beograda. Kada je moj voljeni klub u pitanju, ništa mi ne bi bilo teško. Sa jednim bebama sam igrao u Humskoj, a verujte mi da bih s ovim bebama voleo da radim, jer mislim da imaju veliki kvalitet. Nadam se da bi uz mene odrasli“, rekao je Viktor Trenevski.

Trenevski već godinama radi van Srbije. Karijeru je gradio u Sloveniji, gde je vodio Malečnik, Veržej i Zavrč, a potom se preselio u Crnu Goru, gde je sedeo na klupi Dečića.

Trenutno je angažovan u trećeligašu Balkan Igls iz Tuzija, klubu osnovanom 2024. godine s ambicijom da se probije u elitni rang crnogorskog fudbala.