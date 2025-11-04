Slušaj vest

Norveški 25-godišnji napadač je do početka ovog meseca postigao 26 golova u svim takmičenjima za Siti i reprezentaciju, pa je u karijeri postigao 327 golova.

Argentinac 38-godišnji Mesi postigao je 892 gola, a 40-godišnji Portugalac Ronaldo 952. Upitan da li sebe vidi na nivou uglednog dvojca, Haland je odgovorio: "Ne, nikako".

"Daleko sam. Niko ne može da im se približi, tako da ne", naveo je Haland, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

On je u sezoni 2022/2023, prvoj u Sitiju otkako je došao iz Borusije iz Dortmunda, postigao 56 golova, što je bila njegova najefikasnija sezona.

Sa 98 golova u 107 premijerligaških utakmica, blizu je da postane fudbaler koji je najbrže postigao 100 golova u tom engleskom takmičenju.

Bivši kapiten Engleske Alan Širer postigao je 100 golova u 124 utakmice i vodeći je strelac sa 260 pogodaka.

Širer je prošlog meseca rekao da Haland ima briljantnu priliku da obori rekord.

Upitan da li će oboriti sopstveni rekord ove sezone, Haland je odgovorio: "Koji rekord? Ne želim da budem arogantan. Na dobrom sam putu, ali ne razmišljam o tome".

"Ne znam rekorde, ali znam ovaj (Širerov u Premijer ligi). O tome ne razmišljam. Poslednje što mi je na pameti je da razmišljam o rekordima, pokušavam da pomognem ekipi da pobedi u fudbalskim utakmicama. To je moj posao i moj glavni cilj. Znam da je dosadno, znam da želite da kažem potpuno suprotno, ali tako je. Moram da ih ignorišem", naveo je.

On je postigao 53 golova u 51 utakmici u Ligi šampiona, koju je osvojio sa Sitijem, uz Premijer ligu i FA kup.

"Otkad pamtim ista sam osoba. Ništa se nije promenilo. U nekim situacijama sam i dalje isti klinac, i dalje sam isti klinac iz Brina ali sa više životnog iskustva. Ja sam Norvežanin i ne bi trebalo da mislim da sam nešto samo zato što postižem golove. Ja sam samo Erling i to je nešto što se nikad neće promeniti", rekao je Haland.

Haland pokušava da pomogne reprezentaciji Norveške da se plasira na Svetsko prvenstvo, prvi put od 1998. godine, što je bilo, kako je rekao, "dve godine pre nego što se rodio".

"To dugo pričam, moj cilj je da odvedem Norvešku na svetsko i evropsko prvenstvo. To je glavni cilj u mojoj karijeri i sada imam dobru priliku to da uradim, radi se o tome da iskoristite šanse", naveo je on.

Haland je ocenio da postaje sve bolji napadač.

"Dobro se osećam, dobro pazim na sebe i dobro se razvijam", rekao je on.

(Beta)