Utakmicama četvrtog kola nastavlja se Liga šampiona.
VEČE DERBIJA U LIGI ŠAMPIONA! Bajern odmah šokirao Pariz, Sporting utišao Torino!
Utakmice su na programu od 21.00 čas:
Atletiko Madrid - Rojal Union Sen Žil
Bodo Glimt - Monako
Juventus - Sporting
Liverpul - Real Madrid
Olimpijakos - PSV
PSŽ - Bajern Minhen
Totenhem - Kopenhagen
20:23
Sudar svetova u Ligi šampiona
Liga šampiona nastavlja se utakmicama 4. kola. Prvih devet utakmica biće odigrano u utorak. Među njima i dva velika klasika. Jedan je u Liverpulu, gde gostuje Real, a drugi u Parizu, gde aktuelni šampion Pari Sen Žermen dočekuje Bajern.
Očekuje se interesantan duel i u Torinu, gde Dušan Vlahović i Filip Kostić sa Juventusom dočekuju Sporting.
