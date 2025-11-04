Slušaj vest

Kosta Nedeljković, bivši fudbaler Crvene zvezde, napravio je važan korak ka povratku na teren nakon povrede kolena zbog koje je van stroja još od 20. septembra.

Kako prenosi nemački „Kicker“, mladi desni bek Lajpciga započeo je individualne treninge, a očekuje se da se od sledeće nedelje u potpunosti priključi radu sa ekipom.

Nedeljković je povredu zadobio tokom septembra i od tada nije bio u konkurenciji za utakmice, ali njegov oporavak napreduje prema planu. Povratak treninzima odlična je vest za Lajpcig, koji računa na srpskog defanzivca u nastavku sezone.

