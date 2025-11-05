Slušaj vest

FK Partizan nalazi se u krizi iz koje će brže, bolje morati da izađe.

Priliku za tako nešto crno-beli imaće već u sredu od 17 časova kada će u okviru zaostalog meča drugog kola Super lige Srbije gostuju Javoru u Ivanjici.

Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, a direktan prenos čeka vas na televiziji Arena sport Premium 1.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

Anketa Ko će slaviti u meču Javor - Partizan? Partizan 57.14% Niko, biće nerešeno 28.57% Javor 14.29%

BONUS VIDEO: