Fudbaleri Partizana u sredu od 17 časova gostovaće Javoru u Ivanjici, a poznato je gde možete gledati direktan prenos ovog meča
SUPER LIGA SRBIJE
CRNO-BELI U IVANJICI TRAŽE IZLAZ IZ KRIZE! Evo gde možete gledati direktan prenos meča Javor - Partizan
FK Partizan nalazi se u krizi iz koje će brže, bolje morati da izađe.
Priliku za tako nešto crno-beli imaće već u sredu od 17 časova kada će u okviru zaostalog meča drugog kola Super lige Srbije gostuju Javoru u Ivanjici.
Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, a direktan prenos čeka vas na televiziji Arena sport Premium 1.
