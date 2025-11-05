Slušaj vest

Ne prođe mnogo vremena a da Vinisijus Žunior ne napravi skandal u Madridu svojim ponašanjem, a prema navodima španskih i nemačkih medija, to je počelo ozbiljno da remeti atmosferu u svlačionici Reala.

Kako ekskluzivno prenosi “Bild”, čelnici “kraljevskog kluba” doneli su odluku. Brazilac će narednog leta biti prodat!

Sve je kulminiralo nakon El Klasika, kada je temperamentni ofanzivac ponovo bio u centru pažnje zbog postupaka van terena. Plan Reala je da najpre pokuša da produži ugovor s njim, kako bi zadržao kontrolu nad transferom, a zatim da ga stavi na prodaju.

U trku bi lako mogli da uđu bogati klubovi iz Saudijske Arabije, koji već neko vreme sanjaju da dovedu Vinisijusa. Ako i sam Brazilac bude otvoren za odlazak na Bliski istok, transfer bi mogao da postane realnost.

Podsetimo, Real je Vinisijusa doveo iz Flamenga 2018. godine za 45 miliona evra, a s obzirom na njegovu tržišnu vrednost, suma koju će Madrid tražiti biće daleko veća. Sledeći meseci mogli bi doneti pravu transfer-bombu.