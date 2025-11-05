Slušaj vest

FK Železničar iz Pančeva pokrenuo je jednu društveno odgovornu akciju.

U okviru novembra, meseca borbe protiv karcinoma, Železničar je pozvao sve muškarce da se pridruže simboličnoj akciji, puštanju brkova kao znaku podrške borbi protiv raka prostate i testisa, a klub je rešio da svojim igračima organizuje stručno predavanje na ovu temu.

Objavu sa zvaničnog sajta Železničara prenosimo u celosti:

- Svedoci smo porasta broja obolelih od karcinoma širom sveta, među kojima su i rak prostate i testisa.

Sve veći broj mladih muškaraca suočava se sa ovim oboljenjem, koje se uz pravovremenu edukaciju i pregled može na vreme otkriti i uspešno lečiti.

U okviru novembra, meseca borbe protiv karcinoma, poznatog i kao „Movembar“, FK Železničar Pančevo poziva sve muškarce da se pridruže simboličnoj akciji – puštanju brkova kao znaku podrške borbi protiv raka prostate i testisa.

U sklopu PR aktivnosti, klub je obezbedio informativne brošure u PDF izdanju, kroz koje se možete informisati o:

samopregledima,

statističkim podacima,

prvom odlasku kod urologa.

Foto: FK Železničar Pančevo

Za igrače prvog tima biće organizovano i stručno predavanje na ovu temu.

Zdravlje je na prvom mestu – budi muško, pregledaj se - stoji u objavi na sajtu Železničara.

