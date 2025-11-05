Slušaj vest

Omladinska reprezentacija Srbije (U-19) uskoro odlazi u Hrvatsku gde je od 12. do 18. novembra očekuju dueli u prvom krugu kvalifikacija za Prvenstvo Evrope.

Rivali Srbije za dva mesta koja vode u sledeći krug kvalifikacija, biće Gibraltar, Gruzija i Hrvatska.

Selektor Gordan Petrić pozvao je sledeče igrače:

GOLMANI: Vuk Draškić (Crvena zvezda), Lazar Balević (Napredak), Marko Kandić (Čukarički)

ODBRANA: Strahinja Stojković (Sent Etjen), Stefan Mladenović (TSC), Ahmed Hadžimujović (Novi Pazar), Nikola Simić (Partizan), Andrej Pavlović (OFK Beograd), Stefan Petrović (Partizan), Adem Avdić (Crvena zvezda)

SREDNjI RED: Vasilije Novičić (IMT), Dušan Makević (Partizan), Jovan Milosavljević (Železničar), Vasilije Kostov (Crvena zvezda), Luka Zarić (Crvena zvezda), Uroš Đorđević (Crvena zvezda), Đorđe Ranković (Grafičar), Bogdan Kostić (Partizan)

NAPAD: Mihajlo Cvetković (Anderleht), Srđan Borovina (Vojvodina), Aleksa Damjanović (Crvena zvezda)

Gordan Petrić Foto: Fss, Starsport

RASPORED UTAKMICA:

12.novembar: SRBIJA – Gibraltar (NK Lučko 13,45)

15.novembar: SRBIJA – Gruzija (NK Lučko 13,45)

18.novembar: Hrvatska – SRBIJA (NK Rudeš 11,30)

Gordan Petrić konferencija Izvor: YouTube/FK Partizan Beograd