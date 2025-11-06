Slušaj vest

Mladi golmani futsal kluba Partizan, Andrej Ilić i Dušan Mitić, dobili su poziv selektora U19 reprezentacije Srbije, Gorana Ivančića, da učestvuju na treninzima omladinske selekcije koji su održani u Vrnjačkoj Banji.

Okupljanje je organizovano povodom mini priprema za prijateljski futsal turnir „Futsal Love Serbia“, koji će se održati početkom decembra. Reprezentacija Srbije na turniru će imati priliku da proveri formu u duelima sa vršnjacima iz Francuske i Mađarske

Tokom tri dana priprema, naši golmani su zajedno sa svojim saigračima odradili pet intenzivnih treninga, u sjajnoj atmosferi i pod stručnim nadzorom selektora Ivančića.

Sledeće okupljanje U19 selekcije očekuje se u novembru, a do tada se Ilić i Mitić vraćaju obavezama u crno-belom dresu.

 BONUS VIDEO:

Slavlje futsalera u svlačionici posle plasmana na Svetsko prvenstvo Izvor: Kurir TV