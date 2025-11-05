"U SVAKOJ PORODICI POSTOJE PROBLEMI, PA I KOD NAS" Milojević nikad iskreniji pred Lil! Tužnim rečima započeo konferenciju, pa otvorio dušu i poslao moćnu poruku
Fudbaleri Crvene zvezde će u četvrtak 6. novembra od 18.45 časova na stadionu "Rajko Mitić" ugostiti Lil u četvrtom kolu ligaške faze Lige Evrope.
Pred sutrašnju utakmicu novinarima se obratio šef struke crveno-belih Vladan Milojević, a konferenciju za medije mogli ste da pratite putem lajv-bloga na sajtu Kurira.
O ostavci?
- Ovo što ste mi postavili, ja to nikad nisam demantovao, sigurno je uticalo na ekipu. Kada ste mi već postavili, prvo je počelo o selektorskom pozivu. Ja sam i tad rekao da sam trener Zvezde i tad sam rekao da treba neko drugi bude, meni je lično bila želja da to bude Veljko Paunović. Ja imam 55 godina, znam ko sam i šta sam, znam da sam vojnik, ja služim Zvezdi, moja ostavka nije sporna. Došao sam u oba trenutka kada je teško za Zvezdu. To što sam napravio u Zvezdi, nisam hteo o tome da pričam, ja ću da radim sve, vi ste objavili, koliko ko prima, ja ću da budem dok budem potreban Zvezdi, davaću maksimum, da li znam ili ne znam, odlučiće javnost, navijači, to je jedan od uticaja koji utiču na ekipi, destabilizacija, zašto je to tako, nećemo o tome da pričamo, možda neki drugi put. Da li je to moglo da se izbegne, možda je postojao neki razlog, znam, verujem u sebe, znam šta sam i ko sam, znam sa kakvim momcima radim. Pazite, rekao sam ljudskim gromadama i veličinama. Fudbalski? Svako može da gleda na svoj način, to su ljudi koji vole Zvezdu. Igraju povređeni, Rade je dobio tri injekcije, da bi igrao u Pafosu koju je bio. Posle toga je bilo moguće da ne igra više od godinu dana fudbal, ali je Rade igrao. Uhvatićemo se Benfike, Intera, drago mi je što ih imam. Da li sam ja trener ili ne? Ja sam Zvezdaš, vojnik, služio sam vojsku u Mostaru, u Atini. Gospodin Rijera kada bude došao, imaće skockanu ekipu, nemojte da brinete o tome ništa - rekao je Milojević.
Milojević o Radetu Kruniću!
- Odgovoriću. Da se vratim, da kažem, kako je to? Kako je to bilo sa Radetom kad je došao u Zvezdu, da znate, ja ću uvek reći istinu. Došao je iz Milana da nam pomogne, dobro se sećamo Radetove igre protiv Benfike i dobro se sećate šta je bilo osude, drvlje, kamenje, pa onda igra u Milanu. Drago mi je jer je pametan igrač i meni je čast što ga treniram. Došli smo u situaciju da je on najbolji igrač posle toga i ključni koji nam je falio za dvomeč za Ligu šampiona. Ja to pričam kao trener, kao neko ko ga voli, on je nedostajao protiv Pafosa. Da je bio tu, ne bi se dovodilo to u pitanje. Koliko je tanka linija između privikavanja, posebno što je nas, što zna mentalitet, a tek ko dođe sa drugog kontinenta.
Krunić otkrio da se čuo sa Žiruom!
- Čuo sam se jutros sa Žiruom, presrećni smo što ćemo se videti i što ćemo igrati jedan protiv drugoga. Što se tiče čuvanja, samo ga držati što je moguće dalje od gola. U završnoj trećini terena, u 16 metara, on je strašan špic, strašan broj devet, teško ga je čuvati. Ima sjajan skok i završnicu. Mislim da imamo ideju i već smo probali kako da se branimo, kako da igramo, sigurno ćemo obratiti pažnju na ostale igrače i njega - rekao je Krunić.
Milojević čestitao novom selektoru Srbije Veljku Paunoviću!
- Želim da čestitam novom selektoru Veljku Paunoviću na izboru za selektora. Mislim da je pravi čovek i mudrošću, kvalitetom i znanjem mislim da će nas odvesti tamo gde želimo. Ne treba mu stavljati breme svega ovoga. Treba da gajimo srpske trenere. Imamo dosta igrača, ne zaboravite dosta mladih igrača, svima nam je drago, podstrek je za mlade igrače da igraju, da prati njihove partije, mislim da treba da pokažu u Crvenoj zvezdi to, a posle da daju maksimum za reprezentaciju, to je kruna karijere, drago mi je zbog toga.
Kako su se novajlije pokazale?
- Gledajte, što se tiče svega toga, vrlo je rano pričati, ima vremena, može da se priča kada se završi, prolazno vreme je sigurno prelazni rok sledeći koji treba da se desi, odnosno kraj jesenjeg dela. Mi ovde hoćemo sve odmah, to je jasno, ali ne postoji nijedan klub da će reći, ima nekih kojima je teško da se adaptiraju. Nekom treba vreme, nekom ne, vratićemo se na psihologiju, treba igrati pod pritiskom, Zvezda je veliki klub, kad dođu mladi igrači, ne dajemo im puno vremena da pogreše, da se ne snađu, možda sa druge strane mi kao treneri ih zbog taktičkih ideja stavljamo na pozicije koje su njima strane. To su stvari o kojima ne bih pričao, nije ni vreme ni mesto. Kad se završi prvenstvo možemo o tome. Svi igrači koji su ovde, treba da izvučemo maksimum iz njih, možda se neki igrači nisu snašli, ne vide veličinu ovog kluba. Prvi put od kako sam se ja vratio, prvi put je takva situacija ovde. Nismo za godinu i po dana imali situaciju kao sada. Dosta igrača je zatečeno, ali moramo da izađemo iz ovoga.
Osvrnuo se Milojević na meč u Novom Sadu!
- Psihologiju sam dosta spominjao. U vrhunskom sportu je ona bitna. Ušli smo u zonu neuspeha, gde se nama to ne dešava često. U drugom mandatu, ne sećam se da smo imali toliko loših rezultata. Prošle godine Kragujevac, imamo problem da igračima. Doza pritiska nije ista kao u Zvezdi, gde su velika očekivanja. Realna ili nerealna. Oni nemaju slobodan dan da se "ohlade". U ovom trenutku je psihološki pritisak. Kako smo u Novom Sadu odigrali sjajno poluvreme, a onda imate pad. Voleo bih da mogu da pomognem momcima i da rešim to. Nema druge osim vere u sebe. Mi svi verujemo i sami smo došli do toga. Moramo da izađemo iz toga.
Da li ova ekipa ima veći kvalitet od onog što pokazuje?
- Imamo kvalitet, nije problem u kvalitetu, što se tiče loših rezultata iz pređašnjih utakmica. Fudbal je kompleksna igra, termini su takvi da igramo na svaka četiri dana, imali smo problema sa povredama. Mislim da dosta toga zavisi od psihološke strane koliko smo spremni za utakmicu i koliko verujemo u sebe, to je od presudnog značaja i zato smo u rezultatskoj krizi. Nama je Braga veliko razočarenje, nismo mogli da se dozovemo, nismo imali vremena da istreniramo, da pripremimo naredne utakmice. Mi smo iz Portugala igrali posle tri dana, imali smo jedan trening, nismo mogli da razmišljamo, da se oporavimo. Moramo da damo svi maksimum, sa mentalne strane, da se poboljšamo i ako dobro uđemo u utakmicu, vratiće nam se samopouzdanje. Navijači će sigurno biti uz nas - kazao je Rade Krunić.
Koliko je vera u sebe i u igrače važna za izlazak iz krize?
- Dosta toga je rekao Rade, drugačije je kad igrač priča sa svoje tačke gledišta i suština svega toga je da nema puno mudrosti, da mi pričamo, okolišamo ili tražimo bilo šta. Ima jedna stvar, to je da smo imali dosta problema, sa druge strane, jako je teško za profesionalca i igrača, Rade je odigrao prvi meč protiv Brage na želju i insistiranje posle 50 dana. Mislim stvarno nisam čovek, da li da kažem ovo ili ne, jer će se to provlačiti, da bi javnost znala, Sale Katai je u Nišu odigrao sa šest minuta treninga, moglo je dete da ode daleko duže, Arnautović je tražio da igra, Radonjić, Duarte ima prelom palca, igra pod injekcijama i tražili su da igraju. Ja sam najsrećniji čovek, znam odgovornost svoju, srećan sam što ih imam, drugačije je da nemate svlačionicu. U svakoj porodici postoje problemi, pa i kod nas, ali sam preponosan na njih, jer svako daje više nego što bi mogao da da. Treba vremena da se sklopi, kad ide dobro, sve je dobro, kad ne ide, onda nije. Kao što je rekao gospodin Vitakić, postoji izlaz iz krize, a to su pobede i pozitivni rezultati. Loši rezultati to ruše, poslednje utakmice, imali smo negativne rezultate, ali smo došli do toga da je nerešeno neuspeh. Jedna utakmica, znate me dobro, daćemo sve od sebe, daće momci svoj maksimum i nadamo se da će biti sve najbolje. Ostavićemo i videćemo sutra - odgovorio je Milojević na pitanje Kurira.
O krizi je govorio i Rade Krunić!
- Mislim da je bukvalno ova utakmica, ne bih se složio sa prošlim pitanjem i konstatacijom da dolazi u najgorem trenutku, mislim da ovde u slučaju pobede okrećemo sve na našu stranu i treba nam jedan ovakav protivnik. Pobedom protiv Radnika ne bismo rešili svoje probleme, naravno da je samopouzdanje najbitnije u fudbalu, vera u saigrače, treniramo kako treba, radimo, ali rezultatska kriza je normalna u fudbalu. Nismo navikli na nju, ali svi evropski klubovi imaju rezultatske krize, nama se produžila, ali se nadam da ćemo sutra izaći na teren kako znamo, biti posvećeni i pobediti tu utakmicu - rekao je Rade Krunić.
O sutrašnjem protivniku?
- Šta reći o Lilu, videli ste Seltik, Porto, pa i Bragu, svrstao bi ih među velike ekipe, oni su bili učesnik LŠ, imaju momentum, osim poraza od PAOK-a koji su imali. To je ekipa sa dosta rotacija, dobro se brane, imaju kvalitetne pojedince. Mi smo statirani da nemamo izbor, moramo da razmišljamo više o nama, nego o njima. Njima ful respekt, kao prema svakom protivniku. Što se tiče pitanja, Miloš je spreman za utakmicu, sem Babičke koji duže vreme neće biti sa nama i Zarića, mislim da nemamo nikakvih problema. Danas imamo trening, ali mislim da su svi na raspolaganju.
Kako izaći iz krize?
- Svakako ne bežimo od toga da li je utakmica došla u teškom trenutku, svakako ne bežimo od trenutka u kojem se događa. U krizi smo, pričali smo, mislim da je naravno na meni kao treneru, odgovnorst najveća, na mom stručnom štabu, ali i na igračima, pričali smo, ispričali smo se iskreno. Moramo da delujemo na terenu, nema drugog izlaza, samo pozitivni rezultati, moramo da vratimo Zvezdu gde treba da bude. Da li smo očekivali ovo? Jesmo, ali ne u ovakvom obimu. Ima tu dosta stvari, svaki izgovor se pretvara u neki alibi, ali smo imali dosta povređenih igrača, koji nisu mogli da uđu u ritam, sve je to trebalo da uklopimo, reprezentativna pauza, nisu igrači tu, igraju na četiri dana. Poslednje utakmice u Nišu, Bragi, ona nije ni pomen svema, to je bio odnos prema igri klasičan. Ali sve ostalo, povrede igrača, i tako dalje i tako dalje, da se ne vraćam. Imaćemo roster sutra, nećemo imati povređenih igrača, svi su spremni i vidim po njima da jedva čekaju da meč počne.
Milojević čestitao omladincima na pobedi u Ligi šampiona!
- Čestitke Milijašu na prolasku dalje u Ligi šampiona i njegovim momcima, mladim igračima, koji su trenirali sa nama, da nastave tim putem. Da dovedu Zvezdu do što je moguće većeg cilja, koji je ostvariv.
Milojević je najpre izrazio saučešće povodom smrti Mladena Žižovića!
- Pre nego što odgovorim na pitanje, želeo bih da izrazim saučešće gospodinu Žižoviću. Ta vest nas je duboko potresla iz razloga što je kolega. Znamo u kakvim uslovima radimo i koliko je stresno, želeo bih da pošaljem poruku kolegama u Superligi da obrate pažnju na zdravlje, znam da imaju neki od njih problema i treba da vode računa o tome. Saučešće Radničkom izgubili su jednog divnog čoveka - rekao je Milojević na početku svog obraćanja.