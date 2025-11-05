Slušaj vest

Kapiten fudbalske reprezentacije Srbije i najbolji strelac u istoriji naše zemlje, Aleksandar Mitrović, dao je intervju za sajt Flashscore i u njemu se dotakao brojnih zanimljivih tema.

Jedna od tema bio je i Dragan Stojković Piksi, a čitava Evropa pročitala je reči koje je posvetio bivšem selektoru nacionalnog tima.

- Nesrećan kraj za njega, jer je uradio neke stvarno dobre stvari sa reprezentacijom. Igrali smo na Svetskom prvenstvu, pa na Evropskom prvenstvu posle više od 20 godina. Mislim da čak ima najviše pobeda od svih selektora u istoriji naše reprezentacije. Naravno, imali smo i neke loše delove tokom našeg zajedničkog putovanja, ali to je fudbal, to je život. Zahvalni smo mu na svemu, ipak sada gledamo unapred - počeo je priču Aleksandar Mitrović, pa se dotakao i Veljka Paunovića:

1/7 Vidi galeriju Aleksandar Mitrović i Dragan Stojković Piksi Foto: Starsport

- Novi selektor će imati dobar tim sa talentovanim mladim igračima. Videćemo šta će biti.

Zatim se osvrnuo i na predstojeće izazove reprezentacije.

- Nadam se putu na Mundijal, ali više ništa ne zavisi od nas. Ispustili smo neke bodove koje nismo smeli i sada nas čekaju dve teške utakmice protiv Letonije i pogotovo protiv Engleske. Moramo da probamo da izvučemo najbolje moguće rezultate da bismo ostali „živi“ i da bismo pojurili ekipe ispred nas. Mislim da imamo dobar tim, dobre mlade igrače i već smo ostvarili neke velike stvari ranije. Ako budemo imali i najmanju šansu, borićemo se i videćemo šta će se dogoditi.

Istakao je Mitrović i kako smatra da je u najboljim igračkim godinama.

- Mislim da sam u najboljim godinama! Prošao sam mnogo toga, u Engleskoj, sa reprezentacijom na Svetskom i Evropskom prvenstvu... Nadam se, sa mojim iskustvom, mogu da pomognem saigračima, pogotovo mladim igračima, da podignu kvalitet svojih igara. Moj glavni posao ovde je da postižem golove i da pomažem timu da pobeđuje. Nadam se da ću uspeti - zaključio je Mitrović.

