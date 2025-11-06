Slušaj vest

Fudbaler Atletiko Madrida Robin le Norman povredio je levo koleno u utakmici protiv Union Sen Žiloaza u Ligi šampiona, saopštio je danas njegov klub.

Atletiko Madrid saopštio je da se radi o težoj povredi levog kolena, ali da nisu oštećeni ni ligamenti ni meniskus.

Le Norman se povredio tokom sinoćnje utakmice kada se sudario sa protivničkim igračem Ademom Zorganeom, posle 20 minuta igre u Madridu. Njemu je ukazana pomoć na terenu, ali je morao da napusti igru.

Atletiko nije naveo koliko će 28-godišnji bek odsustvovati sa terena.

