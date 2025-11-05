Slušaj vest

Na konferenciji za medije dan uoči meča pored trenera Vladana Milojevića govorio je i Rade Krunić.

1/4 Vidi galeriju Foto galerija sa konferencije za medije Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

"Ne bih se složio da ova utakmica dolazi u najgorem mogućem trenutku. U slučaju pobede okrećemo sve na našu stranu. I da smo pobedili Radnik ne bi rešili sve probleme. Samopouzdanje je bitna stvar u fudbalu. Radimo sve kako treba, ali rezultatska kriza je normalna. Nismo navikli na nju ovde. Ipak, svi klubovi pate od nje. Nadam se da ćemo izaći na teren kako znamo i da ćemo pobediti."

Krunić se oporavio od povrede i polako se vraća na potreban nivo.

"Osećam se odlično. Malo sam možda se ranije vratio na teren. Odmorio sam se posle meča sa Bragom i vraćam se u ritam. Mislim da ću biti sutra spreman 100 odsto. Nije najbolje raspoloženje ekipe, ali nam je motiv da damo još više da izađemo iz krize i da obradujemo naše navijače.

Kako je došlo do krize?

"Fudbal je kompleksna igra. Igrali smo na četiri dana, nismo imali vremena ni da ispravimo neke stvari, bilo je i povreda... Sve zavisi od psihološke strane i koliko verujemo u sebe. To je od presudnog značaja. Nismo mogli sve da ispravimo posle Brage. Moramo svi zajedno da damo maksimum i da se poboljšamo sa mentalne strane."

Prošao je Krunić kroz ovakvu krizu u prethodnim klubovima, a sutra će odmeriti snage sa Žiruom, bivšim saigračem iz Milana.

"Bezbroj puta, bilo je težih kriza. Ovde nismo navikli na to, jer smo dominantni u domaćem prvenstvu. Javnost nije navikla na to. Ćuo sam se jutros Žiruom, srećni smo što ćemo se videti i igrati jedan protiv drugog. Treba ga držati što dalje od gola, jer je u 16 metara strašan špic i jako ga je teško čuvati. Imamo ideju kako da se branimo i igramo, obratićemo pažnju na ostale igrače, a naravno i na njega."

Krunić je ovu sezonu je počeo sjajno, pa ga je povreda izbacila iz ritma.

"Period privikavanja je jako zahtevan i ne utiče na sve isto. Imamo igrače koji idu u ogromne klubove, pa se ne priviknu odmah. Nisam se odmah adaptirao na srpski fudbal, i letnje pripreme su sjajno uticale na mene. Povreda me je poremetila, jer sam ispao iz ritma. Nadam se da ću da nastavim da pružam partije iz prvog dela ove sezone."

Meč je na programu u četvrtak u 18.45 časova na stadionu "Rajko Mitić".