Takođe, FSS se zbog brojnih kazni odrekao organizovane prodaje ulaznica za meč pretposlednje runde protiv Engleske na Vembliju, koji je posle kiksa od Albanije ključan za naš tim.

"Disciplinska komisija FIFA donela je odluku u vezi sa utakmicom kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine između reprezentacija Srbije i Albanije, odigrane 11. oktobra 2025. godine.

Fudbalskom savezu Srbije izrečena je novčana kazna u iznosu od 87.500 švajcarskih franaka zbog neprimerenog ponašanja navijača tokom intoniranja nacionalnih himni i diskriminatornog ponašanja dela publike tokom utakmice, kao i mera delimičnog zatvaranja najmanje 25% kapaciteta tribina (prvenstveno iza golova) na narednoj utakmici A reprezentacije Srbije u okviru FIFA takmičenja, protiv Letonije u Leskovcu.

Imajući u vidu dosadašnja iskustva i milionske kazne koje su plaćene ne samo kada se utakmice igraju na domaćem terenu, već i zbog incidenata na gostujućim utakmicama, Fudbalski savez Srbije neće preuzeti na sebe organizovanu prodaju ulaznica za gostujući sektor na stadionu „Vembli“, niti odgovornost za ponašanje navijača na predstojećoj utakmici sa reprezentacijom Engleske.

Fudbalski savez Srbije apeluje na sve navijače da poštuju propise i fer-plej principe, kao i da svojom podrškom pomognu reprezentaciji u sportskom duhu i bez incidenata", piše u saopštenju FSS.

