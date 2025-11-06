Nikola i Marko Stamenić - otac i sin

Marko Stamenić, bivši fudbaler Crvene zvezde podelio je sa pratiocima na Instagramu tužne vesti - preminuo je njegov otac Nikola.

- Moj otac, moj uzor, moj život. Tata, bio si najbolji čovek koga ću ikada upoznati. Odjeci naše ljubavi, sreće, pa čak i tuge koju smo zajedno ispunili zauvek će ispuniti moje srce. Počivaj u miru. Volim te više od svega, napisao je Marko.

Ko je Marko Stamenić?

Marko je centralni vezista, rođen 19. februara 2002. godine. Kopenhagenov igrač je postao septembra 2020, prethodno je sa nepunih 16 godina zaigrao u drugom rangu novozelandskog fudbala, pa u elitnoj diviziji kao član Velingtona.

Pažnju je skrenuo kao kadetski reprezentativac Novog Zelanda na Svetskom prvenstvu za igrače do 17 godina Svetskom prvenstvu 2019. u Brazilu, kad je postalo jasno da će se preseliti u Evropu.