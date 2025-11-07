Slušaj vest

Radujko je poručio i da će nakon završetka kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, bez obzira na ishod, nastaviti razgovore sa Paunovićem, koji je nedavno postao selektor, u vezi projekta za plasman na Evropsko prvenstvo 2028. godine i Svetsko prvenstvo 2030. godine.

- Veoma sam srećan što je on sa nama, verujem da i ogroman deo ili skoro sva fudbalska javnost deli to zadovoljstvo sa nama. On je sada fokusiran na ove dve utakmice, nismo imali mnogo vremena da rešavamo administrativne stvari, niti su one njega zanimale. Kada se ovo završi, bez obzira na ishod ove dve kvalifikacione utakmice, nastavljamo razgovore vezane za novi projekat i plasman na Evropsko prvenstvo 2028. godine i Svetsko prvenstvo 2030. godine, gde bismo se kandidovali među reprezentacije koje bi mogle biti hit na tim šampionatima - rekao je Branko Radujko.

Radujko je naveo i da je Paunović mlad i moderan trener, koji je sposoban da uspostavi "zdrav autoritet" i prepoznatljiv stil igre.

- Moram da kažem da kada smo dobili ovlašćenje da tražimo rešenje za mesto selektora, razmišljali smo pre svega o nekim kriterijumima. Da dobijemo mladog, modernog trenera koji ima kapacitet da izgradi zdrav autoritet u okviru tima, da ima zdrav i pozitivan uticaj na svakog igrača. Da je spreman sa svojim stručnim štabom da za kratko vreme tokom svih okupljanja pripremi ekipu za prepoznatljivu igru, sa jasnom idejom, sistemom. I na kraju krajeva da ima uticaj kao edukator i na druge trenere u našoj zemlji. Veljko je trener koji ispunjava sve te kriterijume - rekao je Radujko.

