Da li Jovan Milošević ostaje u Partizanu s obzirom na to da mu pozajmica iz Štutgarta ističe poslednjeg dana decembra.

Upravo je to bio povod da Meridian sport kontaktira Miloševićevog menadžera, svojevremeno pouzdanog golmana i olimpijskog reprezentativca naše zemlje - Aleksandra Čanovića.

"To je vrlo kompleksno pitanje. Nismo nas dvojica jedini koji odlučuju. Jovan je davno izrazio svoju želju. Ljudi iz Partizana su dobro upoznati s tim. Izneo je viziju svoje bliske budućnosti. Ja sam tu da podržim njegove želje i radim u njegovom najboljem interesu. Rukovodstva Partizana i Štutgarta znaju da bi Jovan voleo da ostane u Humskoj. Na nama je da razgovaramo i vidimo šta možemo da uradimo povodom toga. Naravno - nije sve u jednim rukama. Da sve zavisi od Jovana, davno bi to pitanje bilo rešeno. S druge strane, ne zavisi sve ni od Štutgarta. Ne može da se zanemari stav igrača. Razgovarali smo, razgovaraćemo ponovo. U neko skorije vreme ćemo dobiti rešenje. Da li se to meri u danima, ili nedeljama, to sada ne mogu da vam kažem. Dosta je važan stav Štutgarta po pitanju kako vide Jovanovu blisku budućnost", počeo je priču Čanović.

Aleksandar se potom osvrnuo na remek-delo njegovog klijenta, preciznije pogodak koji je Partizan vratio na pobedničko kolosek, a Javoru "ukinuo" status nepobedivog domaćina.

"Jovan u svakom slučaju zaslužuje mesto u centru pažnje. Nevezano za golove. Mimo toga je pružao sjajne partije cele sezone. Mnogo toga je ostvario u Partizanu za kratak period. Partija u Ivanjici samo je kulminacija. Setite se... Postigao je het-trik na evropskoj utakmici - na svoj 20. rođendan, pa onda evrogol u Kruševcu, kada je praktično sa centra krenuo u slalom i oslobodio se četvorice, petorice čuvara pre egzekucije. Pogodak u derbiju najavio je još bolja izdanja, a suvišno je opisivati makazice od sinoć. Ostaje žal samo što je taj gol bacio senku na prvi, koji je takođe bio izvanredan".

Otkrio je Čanović i kako je tekao razgovor sa Miloševićem posle velikog slavlja.

"Više smo se smejali nego pričali. Prisetili smo se čuvene proslave Zinedina Zidana, kada je Kristijano Ronaldo postigao sličan pogodak u Torinu. Komentarisali smo u šaljivom maniru da nema šta tu da se kaže, kad je već sve rekao Zidan. Neverovatan gol! Ne viđa se to često na terenima izvan Liga petice. Svakako, nije to jedino što krasi Jovanovu polusezonu u Humskoj".

Ono što prikazuje na terenu izaziva prilično ozbiljnu buku, za razliku od skromnih nastupa pred kamerama kada je u civilu.

"Milošević ne voli mnogo da se eksponira u medijima. Više želi da govori na terenu. To je njegov lični stav. Poštujem i podržavam. Iz sedmice u sedmicu on priča svojim partijama. Videlo se koliko nedostaje Partizanu dok je bio van stroja zbog povrede".

Zahvaljujući sjajnom učinku, ali i još mlađem okruženju, javnost često zaboravi da Milošević ima tek 20 godina...

"Na Jovana svi gledaju kao iskusnog fudbalera, jer se u međuvremenu profisilao u jednog od lidera mladog tima Partizana. To je još jedan pokazatelj da je kvalitet osnovno merilo u fudbalu, a ne godine. Jovan oseća teret koji je sebi nametnuo igrama i odnosom prema crno-belom dresu. Svi treneri, na čelu sa doskorašnjim šefom struke Srđanom Blagojevićem, uprava, ali i saigrači, zahvaljujući tome smatraju Jovana jednim od vođa tima", konstatovao je Aleksandar Čanović u razgovoru za Meridian sport.