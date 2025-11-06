Slušaj vest

Tužan dan u Bijeljini. Danas je na Gradskom groblju u pomenutom gradu sahranjen Mladen Žižović, trener kragujevačkog Radničkog koji je preminuo nakon što mu je pozlilo tokom utakmice protiv Mladosti u Lučanima.

Porodica, prijatelji i kolege okupili su se na poslednjem ispraćaju fudbalskog trenera Mladena Žižovića, koji je preminuo prerano.

Ko je bio Mladen Žižović?

Tokom dosadašnje trenerske karijere predvodio je ekipe Radnika iz Bijeljine, Zrinjskog iz Mostara, Slobode iz Tuzle, Al-Holuda iz Saudijske Arabije, Škupija iz Severne Makedonije i Borca iz Banjaluke, sa kojim je u prethodnoj sezoni ostvario istorjske rezultate. Pre samo deset dana imenovan je za novog šefa stručnog štaba Radničkog iz Kragujevca.

- Želim da vas sve pozdravim lično, u ime svog stručnog štaba, ali i FK Radnički. Ne bih previše govorio o sebi, već ću to prepustiti rezultatima. Zahvaljujem se ljudima na ukazanom poverenju i nadam se da ćemo zajedničkim snagama vratiti Radnički na mesto koje zaslužuje. Čuo sam mnogo pozitivnih stvari o klubu, a impresivno je videti gde se Radnički danas nalazi u odnosu na prethodne godine. Nadam se da ćemo uspeti da vratimo navijače na stadion i da ćemo zajedno ostvariti postavljene ciljeve - izjavio je Žižović na svom predstavljanju u kragujevačkom klubu.

1/7 Vidi galeriju Mladen Žižović - in memoriam Foto: @starsport

Sa Borcem ispisao evropsku bajku

Borac je prošle sezone zabeležio istorijski uspeh na evropskoj sceni prolaskom u osminu finala UEFA Lige konferencije. Tamo nije imao sreće i posle produžetaka je poražen od bečkog Rapida. Prethodno su Banjalučani prošli grupnu fazu i senzacionalno eliminisali ljubljansku Olimpiju u šesnaestini finala.

Žižović je ove sezone u julu napustio klupu Borca posle neočekivanog i šokantnog ispadanja od Santa Kolome u prvom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije.