Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su u Beogradu Lil 1:0, u utakmici četvrtog kola Lige Evropa i ostvarili prvu pobedu ove sezone u tom takmičenju.Zvezda je pobedila golom koji je Marko Arnautović postigao u 85. minutu iz jedanaesterca.

Ovaj čovek čuva Crvenu zvezdu! Slobodno može da ponese nadimak "čuvar Marakane". Brazilac je još jednom potvrdio da je najbolje pojačanje Zvezde u letnjem prelaznom roku. Njegov govor tela je pobednički iz utakmice u utakmicu. Odbranio je zicer Igamaneu u 63. minutu, kada su svi videli loptu u golu. U 90. čudesnom intervencijom sprečio je izjednačenje. Refleks Mateusa bio je neverovatan. Nešto što krasi samo vrhunske golmane. Kapa dole, majstore!

Seol 7,5

Odlična utakmica za Korejca, pre svega zbog defanzive i discipline. Nije bilo lako odgovoriti na brzinu Feliksa Koreje, a onda i Parda, igrača koji su jedni od najboljih u francuskoj Liga 1 na bočnim pozicijama. Mnogo je trčao, kilometre i kilometre i što je mnogo važno, nije gubio koncentraciju. Dva puta je direktno otklonio opasnost po gol Zvezde, osvojio veliki broj poseda i presekao akcije Lila. Imao je visok procenat uspešnih dodavanja, a učestvovao je i kod penala za Zvezdu, kada je dao kao na tacni loptu Ivaniću.

Franklin Tebo Učena 7,5

Najbolja partija Nigerijca otkada je došao u Zvezdu. Zrela, taktički gotovo savršena i pre svega sigurna. Dobijao je duele u vazduhu, ali i na zemlji. Kada je uhvatio dobar ritam, samo se podizao, pa je iz minuta u minut bio sve bolji i sigurniji. Granit Zvezdine odbrane, totalno drugačiji igrač recimo u odnosu na mečeve u Portu i Bragi. Verovao je Milojević u njega, i to mu se vratilo. A, Nigerijac posle ovakve partije može samo da raste. Ima snagu, ima brzinu , još malo taktički da se usavrši... Šteta što za odličnu partiju nije nagrađena golom, kada je uhvatio dobar drop-kik u 51. minutu i pogodio stativu.

Miloš Veljković 6,5

Kad je jedan štoper na visini zadatka, onaj drugi mora da kaska. Tako je i Zvezdi od početka sezone. Mogao je da se proslavi u 4. minutu, ali je slabo šutirao. Otada kao da je pao u minus fazu, koja ga je držala do kraja utakmice. U 36. minutu bukvalno je prodao loptu na sredini terena, dopustio kontru Lilu, ali ga je spasio Rade Krunić pravovremenom intervencijom. Bilo je još nekoliko Miloševih kikseva, ali je na sreću Zvezde, uvek imao nekog od saigrača da ga pokrije. A, to je velika stvar, posebno za ekipu, da se krpaju rupe i brišu svi nedostaci. Ne može se reći da je Veljković bio loš, samo nije bio na nivou Učene, ali je položio, jer je sačuvao Zvezdinu mrežu.

Nair Tiknizjan 6

To je Tiknizjan kakav je potreban Zvezdi. Disciplinovan, podređen ekipi, uvek spreman da prizna grešku i povinuje se interesima tima. Nije blistao, ali je bio bolji nego na prethodnim evropskim utakmicama Zvezde. Mora to mnogo bolje, posebno u čitanju akcija protivnika, u anticipaciji i da ne ostavlja kratere iza sebe. Ko zna kako bi to sve izgledalo, da nije Ivanić bio tamo gde treba. Da pokrije, da zakrpi... Dobar šut imao je u 53. minutu, ali bi bilo pametnije da je proigrao Arnautovića ili Radonjića, koji su se s pravom ljutili na Jermena.

Timi Maks Elšnik 6,5

Nije ovo bila utakmica koju će pamtiti, ali je odradio svoj deo posla. Nije lako imati naspram sebe Boudadija i Bentaleba, a onda i Haraldsona. Kao da je u svakom duelu kasnio, ali je bilo evidentno da ima energiju i želju. A, to je mnogo važno u ovakvom meču, gde se svaki igrač energetski mnogo troši. Imao je veliki radijus kretanja, posebno po levoj strani, gde je i on spasavao Tinkinzjana. Daleko bolji na svojoj polovini, nego na protivničkoj što je i razumljivo, a obzirom na taktičke zadatke koje je dobio i koje je rešio za prelaznu ocenu.

Rade Krunić 7,5

Od početka utakmice nametnuo se kao lider. Klizećim startovima i agresivnošću davao je primer ostalim igračima. Bilo je i grešaka, nije da nije, ali sve je ispravljao na vreme, tako da ga protivnički igrači nisu probijali, tačnije naletali su na zid. Njegova dodavanja bila su proračunata i što je najvažnije tačna, a dobio je većinu duela na tlu i u vazduhu. Za njega nije bilo izgubljene lopte, a kada imate takvog igrača u timu, onda jednostavno ne možete da izgubite utakmicu. Taktički, zrela partija. I njemu je bilo kao i Elšniku, pakleno u pozicionoj igri protiv veznih igrača Lila, ali je iz većine komplikovanih situacija izlazio kao pobednik. Odlična utakmica za Krunića i mnogo važna za Zvezdu.

Nemanja Radonjić 6

Nije odigrao partiju koju će pamtiti, niti je bio preterano opasan po gol protivnika. Ali, imao je ogromnu želju, a nekada je i to vrlo važna stvar. Kad god bi dobio brisani prostor brzinom je sejao paniku u poslednju liniju Lila. Zato su ga čuvali visoko, sa ogromnim pritiskom što mu je pravilo velike probleme. Nije ušao u šansu za gol, ali je pokazao da sve ono što je večeras propustio, može da mu se vrati u nekom od narednih evropskih mečeva. Nepotrebno je zaradio žuti karton, kada je izgubio loptu, a onda sa leđa povukao igrača Lila. Ali, i to pokazuje da nije odustao, da se nije prepustio letargiji... Biće bolji u narednim utakmicama.

Tomas Handel 6

Jedna alibi partija Portugalca, u meču gde je trebalo da bude igrač koji je trebalo pasom unapred da hrani loptama Radonjića i Arnautovića. Ali... Delovalo je to prilično tanko. Niti je uspevao da šutne na gol Lila, niti je mogao da proigra pomenuti dvojac. Statistika mu nije bila loša, ali ona nekada stvarno izgleda kao bikini - pokaže mnogo, a u stvari ništa. Utakmica za zaborav Portugalca. Šteta je što nije ranije izašao. Bez pasa unapred, kao da se plašio da ne pogreši. Uglavnom je odigravao unazad, pa je nekoliko puta "uvaljivao koske" Kruniću i Elšniku. Nije to dobro i ne zadovoljava kriterijume Zvezde. Moraće to mnogo bolje...

Mirko Ivanić 7,5

Zvezdin ratnik! Nije ga slušala lopta. Ali, bio je toliko uporan da je srcem dobijao neke važne duele na sredini terena. Mnogo se trošio u odbrani, gde je uvek bio verna senka Tinkinzjanu, kada bi ovaj krenuo napred. Imao je poklon u 43. minutu, ali se spetljao u situaciji "jedan na jedan". Potom i na početku drugog dela kada je traljavo šutirao. A, onda je nagrađen za svoje hrabro srce. Iznudio je penal u 83. minutu kada je oboren od strane golmana Lila, posle sjajnog prodora Seola. I na kraju, kada je napustio teren ovacije od strane Zvezdinog Severa! Zasluženo!

Marko Arnautović 7

Velika želja za golom, a kada je tako onda dolazi i do padova i grešaka. Nekada i neshvatljivih za fudbalera visokog renomea. U 4. minutu imao je šansu za gol, ali lopta nije htela u mrežu. Krvnički se borio sa štoperima Lila Mbembom i Mandijem, gde mu je ovaj drugi pravio više problema. Ali, znao je Marko kada i kako da pritisne štopere Lila, a često puta se i podredio ekipi, pa je boravio i na svojoj polovini. Deluje da bi bio daleko produktivniji da ima partnera u napadu. Ali... Pokazao je karakter lidera i pobednika u 85. minutu kada je uzeo loptu da šutira penal. Hladnokrvan kod izvođenja jedanaesterca u 85. minutu i precizan, što je najvažnije.

Vasilije Kostov 7

Od 67. minuta umesto Handela. Čim je ušao odmah se našao u prilici za gol. VAR mu je uzeo pogodak, posle sjajne asistencije Arnautovića, koji je bio u ofsajdu. Prosto je neverovatno da ga je trener Milojević ostavio na klupi 65 minuta i prednost dao beskrvnom Handelu. Oko Kostova se uvek nešto dešavalo, a svojom energijom pozitivno je uticao na ekipu. Još jednu kolosalnu priliku za gol promašio je u 80. minutu. Šteta, baš šteta što nije više igrao, jer da je u ekipi Zvezda bi bila konkretnija u napadu i što je bitnije, opasnija po gol protivnika.

Bruno Duarte 6

Od 87. umesto Arnautovića. Odradio je posao zbog kojeg je ušao. Pritiskao je odbranu protivnika i pravio probleme Lilu, kada je jurio rezultat i pokušavao da izjednači.

Milson 6

Od 87. umesto Ivanića. Imao je jednu polušansu iz koje je mogao da se proslavi, ili da šutne bolje. Ali... Nije uspeo, kao i većinu puta tokom sezone.

Aleksandar Katai /

Od 90. umesto Radonjića. Premalo minuta za ocenu.

Vladan Milojević 7

U emotivnom obraćanju javnosti pred utakmicu bilo je jasno da će namestiti ekipu da pogine za njega. I tako se i desilo. Ekipa je disala za njega, što se videlo od prvog minuta. Sigurno je rekao svojim igračima da igraju visoko, da se ne povlače, jer je to bio jedini način da igraju protiv Lila, ali to nije bilo tako jednostavno. Lil se nametnuo od početka, a Milojević je šansu tražio iz tranzicije, čak i onda kada mu je ekipa bila u podređenom položaju. Možda je zakasnio sa izmenom Kostova, ali je od mladog igrača dobio ono što je tražio, energiju i pritisak na protivnika. Isplatila mu se vera u Učenu, ali i u Krunića i Ivanića. U momentumu kada je Zvezda u krizi uspeo je da podigne ekipu i protiv jedne od najjačih ekipa Lige Evrope pobedi, a to nije mala stvar. Utakmica protiv Lila deluje da bi mogla da bude prekretnica u sezoni i da ekipa polako, ali sigurno izlazi iz minus faze. Odlično je taktički spremio utakmicu, a onda i psihološki ekipu. Ova pobeda Zvezde je njegov rukopis, a sve Milojevićeve ideje su igrači sproveli u delo na terenu.

