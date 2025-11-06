Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde napredovali su četiri mesta na tabeli Lige Evrope posle trijumfa nad Lilom.

Crvena zvezda - Lil Foto: LUKA MILOSAVLJEVIC/LUKA MILOSAVLJEVIC/STARSPORT, Pedja Milosavljevic

Crvena zvezda je savladala Lil 1:0 u Beogradu u okviru 4. kola i sa 30. mesta stigla do 26. pozicije.

To je još uvek ispod 24. mesta, poslednjeg koje vodi u nokaut fazu, ali je prva pobeda ove sezone lepa uvertira za nastavak takmičenja.

Crveno-beli za tri nedelje dočekuju Steauu, pa bi eventualnim novim trijumfom skočila još više.



Podsetimo, prvih osam pozicija vodi direktno u osminu finala. Trenutno je na osmoj poziciji Betis koji ima osam bodova.

Pozicije od 9. do 24. vode u baraž za osminu finala. Koliko je liga izjednačena govori podatak da deseti PAOK ima sedam bodova, tri više od Zvezde.

