Crveno-beli za tri nedelje dočekuju Steauu, pa bi eventualnim novim trijumfom skočila još više
ZVEZDA SKOČILA POSLE POBEDE NAD LILOM: Ovako izgleda tabela Lige Evrope posle četvrtog kola
Fudbaleri Crvene zvezde napredovali su četiri mesta na tabeli Lige Evrope posle trijumfa nad Lilom.
Crvena zvezda - Lil Foto: LUKA MILOSAVLJEVIC/LUKA MILOSAVLJEVIC/STARSPORT, Pedja Milosavljevic
Crvena zvezda je savladala Lil 1:0 u Beogradu u okviru 4. kola i sa 30. mesta stigla do 26. pozicije.
To je još uvek ispod 24. mesta, poslednjeg koje vodi u nokaut fazu, ali je prva pobeda ove sezone lepa uvertira za nastavak takmičenja.
Crveno-beli za tri nedelje dočekuju Steauu, pa bi eventualnim novim trijumfom skočila još više.
Podsetimo, prvih osam pozicija vodi direktno u osminu finala. Trenutno je na osmoj poziciji Betis koji ima osam bodova.
Pozicije od 9. do 24. vode u baraž za osminu finala. Koliko je liga izjednačena govori podatak da deseti PAOK ima sedam bodova, tri više od Zvezde.
