Fudbalski klub Barselona rasprodao je 23.000 ulaznica za prvi trening koji će ekipa u petak obaviti na renoviranom i modernizovanom stadionu Kamp Nou.
KARTE ODMAH PLANULE: Rasprodato 23.000 ulaznica za prvi trening Barselone na renoviranom stadionu Kamp Nou
Kako je saopštio klub, sve ulaznice za trening su rasprodate. Ulaznice su se prodavale po ceni od pet evra za članove kluba i 10 evra za ostale navijače.
To će biti prvi put da će igrači Barselone igrati na terenu Kamp Nou od utakmice u maju 2023. godine.
Radovi na modernizaciji stadiona Kamp Nou počeli su u junu 2023. godine i koštali su oko 1,2 milijarde evra. Stadion je proširen na 105.000 mesta, sa nešto ispod 100.000 mesta i najveći je evropski stadion.
Ekipa Barselone igrala je u međuvremenu na Olimpijskom stadionu kapaciteta 55.000 sedišta.
(Beta)
