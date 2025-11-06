Slušaj vest

Kako je saopštio klub, sve ulaznice za trening su rasprodate. Ulaznice su se prodavale po ceni od pet evra za članove kluba i 10 evra za ostale navijače.

To će biti prvi put da će igrači Barselone igrati na terenu Kamp Nou od utakmice u maju 2023. godine.

Radovi na modernizaciji stadiona Kamp Nou počeli su u junu 2023. godine i koštali su oko 1,2 milijarde evra. Stadion je proširen na 105.000 mesta, sa nešto ispod 100.000 mesta i najveći je evropski stadion.

Ekipa Barselone igrala je u međuvremenu na Olimpijskom stadionu kapaciteta 55.000 sedišta.

(Beta)

Novak Ðoković sa bratom Markom u Atini Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić