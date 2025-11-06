Slušaj vest

Uoči meča svoja očekivanja izneo je trener crveno-belih Vladan Milojević.

"Zahtevno je. To je život i fudbal. Naravno, u fudbalu nema starih zasluga. Vrlo brzo dolaze izazovi, nova su iskušenja. Ta energija je ono što smo u poslednje vreme negde izgubili. Trudimo se u poslednje vreme da je vratimo, pa ćemo da vidimo. Današnja utakmica protiv jako dobrog protivnika", pa ćemo videti da li smo uspeli.

Analizirao je Milojević slabe tačke Lila.

" I Paok je igrao malo drugačije. Lil igra u francuskom prvenstvu gde je dinamično i dosta otvorenije. Svaka ekipa ima svojih dobrih i loših strana. Ono što je najbitnije je da mi izađemo hrabro, ono što smo pripremali, da se borimo za svaku loptu. Naravno, to je to samopouzdanje, ne krijemo da je malo poljuljano. Jednostavno, mi smo profesionalci, igramo u velikom klubu, nema nam druge nego da to zaboravimo i damo sve od sebe."

Pričao je o specifičnostima protivnika

"Specifičnost Lila je ta da izlaze u jednom sistemu, ali imaju dosta rotacije. Pokušavaju da sa tim rotacijama, "pražnjenjem" i "punjenjem" prostora koriste šanse. Mi smo se pripremali i videćemo koliko smo uspeli da to neutrališemo. Ne treba trošiti reči. Lil je prošle godine bio u Ligi šampiona. Ponoviću, mi smo najveće pitanje i najveća nepoznanica. Voleo bih da naši igrači budu ono što jesu i pruže onoliko koliko mogu", objasnio je Milojević za televiziju "Arena sport".