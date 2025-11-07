Alesandro Bastoni mogao bi da zameni Joška Gvardiola na vrhu liste najskupljih defanzivaca u istoriji
HRVAT ĆE BITI SKINUT SA TRONA: Liverpul sprema najskuplji transfer u istoriji!
Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol od 2023. godine drži rekord kao najskuplji defanzivac u istoriji fudbala.
Njega je leta te godine Mančester siti doveo iz Lajpciga za čak 90 miliona evra.
Siti je tada oborio rekord koji su držali Mančester Junajted i Hari Megvajer u transferu koji je doneo Lesteru 87 miliona evra.
Međutim, taj rekord bi mogao da bude oboren. I to od strane Liverpula.
Kako prenose mediji, na "Enfild roud" bi mogao da se preseli Alesandro Bastoni iz Intera. Transfer bi koštao 88 miliona funti, odnosno 100 miliona evra.
