Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol od 2023. godine drži rekord kao najskuplji defanzivac u istoriji fudbala.

Njega je leta te godine Mančester siti doveo iz Lajpciga za čak 90 miliona evra.

Siti je tada oborio rekord koji su držali Mančester Junajted i Hari Megvajer u transferu koji je doneo Lesteru 87 miliona evra.

Međutim, taj rekord bi mogao da bude oboren. I to od strane Liverpula.

Kako prenose mediji, na "Enfild roud" bi mogao da se preseli Alesandro Bastoni iz Intera. Transfer bi koštao 88 miliona funti, odnosno 100 miliona evra.

