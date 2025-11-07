Slušaj vest

Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol od 2023. godine drži rekord kao najskuplji defanzivac u istoriji fudbala.

Njega je leta te godine Mančester siti doveo iz Lajpciga za čak 90 miliona evra.

Siti je tada oborio rekord koji su držali Mančester Junajted i Hari Megvajer u transferu koji je doneo Lesteru 87 miliona evra.

Međutim, taj rekord bi mogao da bude oboren. I to od strane Liverpula.

Kako prenose mediji, na "Enfild roud" bi mogao da se preseli Alesandro Bastoni iz Intera. Transfer bi koštao 88 miliona funti, odnosno 100 miliona evra.

Ne propustiteFudbalGATUZO LUPAO ŠAMARE FUDBALERIMA ITALIJE! Poluvreme završeno bez golova, a onda je legenda ušla u svlačionicu...
Đenaro Gatuzo
FudbalSKANDAL! SELEKTOR ITALIJE ŠAMARAO FUDBALERE U SVLAČIONICI! Dvojica otkrila detalje: Udario me otpozadi
Đenaro Gatuzo
FudbalJOŠ JEDAN ŠAMAR ZA INZAGIJA I BOGATE ARAPE! Ovog puta stigao je iz Italije!
Fudbal"SPAVAM KOD KUĆE DVA, TRI PUTA NEDELJNO" Štoper Intera otkrio kako izgleda život profesionalnog fudbalera - "Diskusija se uvek svede na "ti zarađuješ milione""
profimedia-0982603752.jpg

 BONUS VIDEO:

Neverovatna atmosfera navijača Liverpula: Ti nikada nećeš ostati sam... Izvor: Kurir