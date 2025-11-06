Slušaj vest

U utakmici održanoj u sredu u Maroku učestvovalo je 69 Fifa zaposlenih iz isto toliko zemalja, a svaki je odigrao najmanje 10 minuta.

Utakmica, u kojoj su se igrači neprestano menjali, prema rečima učesnika simbolizovala je duh fudbala, "sporta koji pripada svima, bez obzira na granice".

"Suština svega je u tome što smo želeli da proslavimo našu raznolikost", izjavio je Solomon Mudedže, rodom iz Zimbabvea, koji vodi Fifa-in program razvoja fudbala u Africi.

Na terenu su se smenjivali muškarci i žene, čime su ispunjeni svi kriterijumi za rekord, dok su pasoši iz celog sveta bili poređani na stolu sudija, kao poruka da najpopularniji sport na planeti ne poznaje granice.

Ovim podvigom oboren je prethodni rekord koji je 2019. godine postavila britanska organizacija "Equal Playing Field".

Utakmica je odigrana u Rabatu, gde Fifa osniva novi regionalni centar uoči Svetskog prvenstva 2030. godine, čiji će domaćini biti Španija, Portugal i Maroko. Zemlja domaćin već ulaže u obnovu i izgradnju stadiona, saobraćajne infrastrukture i hotelske kapacitete.

"Fudbal uključuje čitav svet", poručila je Fatu Kamara iz Malija, menadžerka za razvoj u Fifa afričkoj kancelariji.

(Beta)