Zvezda je zabeležila jako važnu pobedu kojom se vratila u igru za nokaut fazu za ovog takmičenja.

Crveno-beli su takođe prekinuli seriju od četiri uzastopna meča bez pobede i najavili izlazak iz krize.

Svoje prve impresije posle meča izneo je trener crveno-belih Vladan Milojević.

Šta znači ova pobeda i kome je posvećena?

"Svaka pobeda je lepa, ali već sam rekao i počinjem da budem dosadan i samom sebi – meni je svaka pobeda, bilo gde, nešto najlepše u mom životu. Ova pobeda više je posvećena klubu, od nas igrača i stručnog štaba."

Milojević je potom analizirao meč.

"Mogu da kažem da smo odigrali dobru utakmicu. Taktički zrelu. Znao sam da ćemo da imamo u prvom poluvremenu nekih problema, psihologija igra veliku ulogu... Znali smo da će Lil da izađe u visokom presingu, da igraju odbranu na čoveku po celom terenu, a lako smo gubili loptu. Na poluvremenu sam im rekao da ja preuzimam svu odgovornost! Da ja nemam nikakav problem što se toga tiče. Ja sam tu koliko sam potreban – ako bude trebalo sutra da idem, ja ću sutra otići. Ja nemam taj problem, ali oni moraju da igraju – oni nisu zaboravili da igraju fudbal. Tako je drugo poluvreme bilo mnogo bolje nego prvo", objasnio je Milojević.

