Martino se vraća u klub koji je 2018. godine predvodio do titule šampiona MLS lige i tada bio proglašen trenerom godine.

"Ovaj trenutak nije povratak u prošlost, već prilika da izgradimo novu osnovu i nastavimo da evoluiramo u skladu sa zahtevima koji donosi redovna borba za vrh MLS-a", izjavio je vlasnik kluba Artur M. Blank.

Martino je napustio Inter Majami pre skoro godinu dana iz ličnih razloga, nakon jedne sezone provedene u klubu. Tokom karijere osvojio je 11 trofeja na klupskom i reprezentativnom nivou u Severnoj i Južnoj Americi, kao i u Evropi.

Inter Majami ga je angažovao u julu 2023. godine, u trenutku kada je Lionel Mesi debitovao za klub. Martino je ranije trenirao Mesija u Barseloni i reprezentaciji Argentine, a saradnju su obnovili u Majamiju.

Pod njegovim vođstvom, Inter Majami je u MLS ligi ostvario učinak od 26 pobeda, devet remija i 12 poraza.

(Beta)