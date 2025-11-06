Delije slave pobedu protiv Lila.
Fudbal
LUDNICA ISPOD SEVERA: Pogledajte slavlje fudbalera i navijača posle trijumfa nad Lilom
Fudbaleri Crvene zvezde upisali su prvu pobedu u Ligi Evrope, pošto su na svom terenu slavili protiv Lila sa 1:0 (0:0).
Jedini pogodak na ovom meču postigao je Marko Arnautović sa penala u 85. minutu susreta, nakon što je pao Mirko Ivanić.
Nakon meča usledilo je veliko slavlje sa Delijama.
Zvezda je prekinula niz od dva poraza u Ligi Evropa i na 24. mestu na tabeli ima četiri boda.
Lil je pretrpeo drugi uzastopni poraz i ima šest bodova na 15. mestu.
U petom kolu Zvezda će 27. novembra dočekati FCSB, nekadašnju Steauu, a Lil će biti domaćin Dinamu iz Zagreba.
Crvena zvezda - Lil Foto: LUKA MILOSAVLJEVIC/LUKA MILOSAVLJEVIC/STARSPORT, Pedja Milosavljevic
