Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde upisali su prvu pobedu u Ligi Evrope, pošto su na svom terenu slavili protiv Lila sa 1:0 (0:0).

Jedini pogodak na ovom meču postigao je Marko Arnautović sa penala u 85. minutu susreta, nakon što je pao Mirko Ivanić.

Nakon meča usledilo je veliko slavlje sa Delijama.

Pogledajte:

Fudbaleri Zvezde slave sa navijačima pobedu nad Lilom Izvor: Kurir

Fudbaleri Zvezde slave sa navijačima pobedu nad Lilom 1 Izvor: Kurir

Zvezda je prekinula niz od dva poraza u Ligi Evropa i na 24. mestu na tabeli ima četiri boda.

Lil je pretrpeo drugi uzastopni poraz i ima šest bodova na 15. mestu.

U petom kolu Zvezda će 27. novembra dočekati FCSB, nekadašnju Steauu, a Lil će biti domaćin Dinamu iz Zagreba.

1/15 Vidi galeriju Crvena zvezda - Lil Foto: LUKA MILOSAVLJEVIC/LUKA MILOSAVLJEVIC/STARSPORT, Pedja Milosavljevic