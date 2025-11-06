LUKA JOVIĆ SPASIO AEK PORAZA: Srbin sa "bele tačke" sprečio senzaciju Šamroka
Povela je Fjorentina golom Simona Zoma u 16. minutu, a Majnc je izjednačio pogotkom Benedikta Holerbaha u 68. minutu.
Konačan rezultat postavio je Li Dže Son golom u petom minutu sudijske nadoknade vremena.
Majnc je treći sa devet bodova, a Fjorentina je na petom mestu sa tri boda manje.
U narednom kolu, Fjorentina će AEK, dok će Majnc gostovati Krajovi.
Fudbaleri Celja pobedili su na svom terenu Legiju 2:1.
Povela je Legija golom Kaspera Urbanskog u 17. minutu, a prekret Celju doneli su pogocima Nikita Josifov u 72. i Žan Karničik u 77. minutu.
Celje je sa devet bodova na drugom mestu, a Legija je 21. sa tri poena.
Legija će u narednom kolu u Varšavi dočekati Spartu iz Praga, dok će Celje gostovati Sigmi.
Fudbaleri AEK-a i Šamroka odigrali su u Atini nerešeno 1:1.
Poveo je Šamrok golom Grema Berka iz penala u 21. minutu, a izjednačenje AEK-u doneo je srpski internacionalac Luka Jović golom iz penala u 86. minutu.
AEK je na 10. mestu sa četiri boda, a Šamrok je na 30. poziciji sa jednim poenom.
Šamrok će u narednom kolu dočekati Šahtjor.
Rezultati ostalih utakmica:
AEK Larnaka - Aberdin 0:0
KUPS - Slova Brratislava 3:1
Noa - Sigma 1:2
Samsunspor - Hamrun 3:0
Šahhtjor - Brajdeblik 2:0
Sparta Prag - Rakov 0:0