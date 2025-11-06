Slušaj vest

Povela je Fjorentina golom Simona Zoma u 16. minutu, a Majnc je izjednačio pogotkom Benedikta Holerbaha u 68. minutu.

Konačan rezultat postavio je Li Dže Son golom u petom minutu sudijske nadoknade vremena.

Majnc je treći sa devet bodova, a Fjorentina je na petom mestu sa tri boda manje.

U narednom kolu, Fjorentina će AEK, dok će Majnc gostovati Krajovi.

Fudbaleri Celja pobedili su na svom terenu Legiju 2:1.

Povela je Legija golom Kaspera Urbanskog u 17. minutu, a prekret Celju doneli su pogocima Nikita Josifov u 72. i Žan Karničik u 77. minutu.

Celje je sa devet bodova na drugom mestu, a Legija je 21. sa tri poena.

Legija će u narednom kolu u Varšavi dočekati Spartu iz Praga, dok će Celje gostovati Sigmi.

Fudbaleri AEK-a i Šamroka odigrali su u Atini nerešeno 1:1.

Poveo je Šamrok golom Grema Berka iz penala u 21. minutu, a izjednačenje AEK-u doneo je srpski internacionalac Luka Jović golom iz penala u 86. minutu.

AEK je na 10. mestu sa četiri boda, a Šamrok je na 30. poziciji sa jednim poenom.

Šamrok će u narednom kolu dočekati Šahtjor.

Rezultati ostalih utakmica:

AEK Larnaka - Aberdin 0:0

KUPS - Slova Brratislava 3:1

Noa - Sigma 1:2

Samsunspor - Hamrun 3:0

Šahhtjor - Brajdeblik 2:0

Sparta Prag - Rakov 0:0