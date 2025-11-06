Slušaj vest

Do vođstva je u 25. minutu došao francuski tim, kada se u strelce upisao Kevin Karlos.

Gosti iz Nemačke su do kraja prvog poluvremena preokrenuli rezultat, a golove su postigli Žoan Manzambi u 29, Vinčenco Grifo u 39. sa penala i Deri Šerhant u 42. minutu.

Frajburg zauzima drugo mesto na tabeli Lige Evropa sa 10 bodova, dok je Nica na pretposlednjem, 35. mestu, bez bodova.

U narednom kolu Frajburg gostuje Viktoriji Plzenj, a Nica gostuje Portu.

Midtjiland je u Herningu savladao Seltik sa 3:1, a utakmicu je sudio srpski arbitar Nenad Minaković.

Danski viceprvak je poveo u 34. minutu preko hrvatskog fudbalera Martina Erlića, da bi minut kasnije rezultat povećao Mikel Gogorsa.

Treći gol za domaći tim postigao je Frankulino Džu u 41. minutu, dok je konačnih 3:1 postavio Reo Hatate u 81. minutu sa penala.

Midtjiland vodi na tabeli Lige Evropa sa maksimalnih 12 bodova, dok Seltik na 25. poziciji ima četiri boda.

Midtjiland u sledećem kolu gostuje Romi, a Seltik u Roterdamu igra protiv Fejenorda.

Selta je u Zagrebu bila bolja od Dinama sa 3:0.

Vodeći gol za španski klub postigao je Pablo Duran u trećem minutu. Gosti su povećali rezultat u 28. minutu autogolom Serhija Domingesa, da bi Duran svojim drugim pogotkom u 44. minutu potvrdio pobedu.

Za Seltu je ceo meč igrao srpski fudbaler Mihailo Ristić.

Klub iz Viga zauzima treće mesto na tabeli Lige Evropa sa devet bodova, a zagrebački Dinamo je osmi sa dva boda manje.

Selta naredni meč igra na gostovanju protiv Ludogoreca, dok Dinamo gostuje Lilu.

Šturm i Notingem Forest odigrali su u Gracu nerešeno 0:0.

Engleski tim je do pogotka mogao u 35. minutu, ali je neprecizan sa penala bio Morgan Gibs-Vajt.

Srpski fudbaler Nikola Milenković odigrao je ceo meč za Notingem Forest.

Notingem Forest se nalazi na 19. mestu sa pet bodova, dok je Šturm 23. sa bodom manje.

U sledećem kolu Notingem Forest dočekuje Malme, a Šturm gostuje Panatinaikosu.

U ostalim utakmicama Bazel je na svom terenu pobedio rumunski FCSB sa 3:1, a trijumf je kao domaćin zabeležio i Salcburg nad holandskim Go Ahed Iglsima sa 2:0, uz pogodak srpskog fudbalera Alekse Terzića u 80. minutu.

Panatinaikos je na gostovanju savladao Malme sa 1:0, a gol za pobedu gostiju iz Atine postigao je srpski fudbaler Filip Đuričić u 85. minutu, dok su Utreht i Porto u Holandiji odigrali nerešeno 1:1.

(Beta)