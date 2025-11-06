Slušaj vest

"Motiv i energija nisu nedostajali, kada nam je bilo najteže pokazli smo da imamo hrabrost i koliko volimo ovaj klub, koliko nam je stalo. Bio je dogovor da nam ne bude krivo, da kad uđemo u svlačionicu, da nismo dali maksimum. Rezultat je mogao izostati, možda smo imali sreće, nije ni bitno. Navijači cene kada damo maksimum, na kraju Bog nas je nagradio", rekao je Rade Krunić posle utakmice za televiziju Arenasport.

Fudbaleri Zvezde pobedili su na svom terenu Lil 1:0, u utakmici četvrtog kola Lige Evropa i ostvarili prvu pobedu u tom takmičenju ove sezone.

"Hvala navijačima što su ostali uz nas iako smo imali tu krizu. Nadam se da dolaze bolja vremena, siguran sam u to, mi smo to zaslužili", naveo je Krunić.

Crvena zvezda - Lil

