Slušaj vest

1/19 Vidi galeriju Crvena zvezda - Lil Foto: LUKA MILOSAVLJEVIC/LUKA MILOSAVLJEVIC/STARSPORT, Pedja Milosavljevic

Zvezda je zabeležila jako važnu pobedu kojom se vratila u igru za nokaut fazu za ovog takmičenja.

Crveno-beli su takođe prekinuli seriju od četiri uzastopna meča bez pobede i najavili izlazak iz krize.

Na konferenciji za medije posle meča govorio je trener crveno-belih Vladan Milojević.

Da li mu je pao teret sa leđa?

"Mislim da sam kao prvo trener koji čvrsto, sa obe noge, stoji na zemlji. Kada smo pravili velike pobede koje su nam donosile ulaske u Ligi šampiona nisam se radovao... Nemam ja neki teret. Ovo su moja deca, moj klub. Uradio sam ono što sam smatrao da treba. Ništa više, ništa manje. Svaka pobeda je dobra. Imali smo niz koji je svuda u svetu normalan, kod nas je dignut na veći nivo. Odigrali smo dobru utakmicu. Teret kao teret, nisam ga nikada ni imao".

Da li se plaši euforije nakon ovog meča?

"Mi smo narod koji nema sredinu. Ili smo euforični ili sve gledamo crno. Ne znam šta bih odgovorio da bih mogao da promenim. Liga Evrope je cilj koji smo zacrtali od trenutka kada nismo ušli u Ligu šampiona. Od mene niste čuli obećanja. Ovo je fudbal, sve je moguće. Večeras je moglo da bude nerešeno, ali ne možemo da kažemo da se igrači nisu borili. Sutra je novi dan, putujemo uskoro u Suboticu na tešku utakmicu. To su činjenice koje treba da prebrodimo. Niko nije želeo da upadnemo u ovo što smo upali, ali je to tako. Znate me dobro, niti čitam komentare, niti imam mreže. Nemam pojma šta se događa. Znam ko sam, sve ostalo nije bitno".

Vladan Milojević Foto: LUKA MILOSAVLJEVIC/LUKA MILOSAVLJEVIC/STARSPORT

Na pitanje Kurira da li je ova pobeda prekretnica za Crvenu zvezdu i da li mu se čini da je zbog toga što su igrači poginuli jedni za druge stigla nagrada na kraju, Milojević je odgovorio:

"Složiću se s vama za ovo što ste rekli na kraju. Ja bih morao svaki dan da izlazim pred vas i pričam šta se dešava kod nas. Ne bežim od toga da smo rekli da imamo krizu. Po parametrima, vratiću se na utakmicu sa Bragom, ne treba je komentarisati. Ona ne postoji za nas, ni u jednom segmentu nije bila dobra, ali znate kako, kad vratite sve utakmice. Protiv Surdulice smo imali šuteva, nismo dali gol. Protiv Vojvodine smo odigrali jedno od najboljih poluvremena, gde smo jednostavno dominirali maksimalno sa jednim upućenim udarcem Vojvodine. Onda se srušilo. Nije to do igrača, to je možda pritisak, oni su mladi ljudi. Imate uticaj, imaju svoju okolinu i tako dalje i tako dalje. To je nešto što nam je iscrpelo energiju, a sa druge strane smo imali ozbiljnih problema sa povredama igrača.

Milojević odgovorio na pitanje Kurira Izvor: Kurir

"Ako pogledate klupu, Kostov je bio na klupi koji je ušao u igru, Avdić je bio na klupi, Damjanović je bio tu. Nemamo Olajinku koji je otišao iz kluba, očekivali smo dosta od njega. Ta povreda ga je usporila i Radonjića koji je odigrao 80 minuta, ne znam kad je zadnji put on odigrao 80 minuta. Videli ste Marka danas, nije spreman fizički i taman kad treba da bude spreman, onda se desi ta povreda, Katai isto. Bruno dete igra sa polomljenim palcem. To su neke stvari, Rade je van forme, odigrao je kvalitetnu utakmicu i tako dalje. To su teške stvari da svaki put moj stručni štab i ja, kad izvodimo drugi tim pravimo mehanizme. Videli smo štoperski par Tebo - Veljković, dosta su odigrali kvalitetno, ali ja očekujem bolju igru. Ali oni prvi put momci igraju. Veljković je igrao na levoj strani, probali smo je l' odgovara Tebu druga strana, a sve su takmičarske utakmice. Nemamo vremena da treniramo, nemamo vremena da se uigravamo. Normalno da je došla ta kriza"

"Jednostavno je došlo do čega je došlo. Nadam se da je sve to iza nas. Da li je prošla kriza, ne znam. Treba uživati u današnjoj utakmici, današnjoj pobedi, ovo je pobeda posle 26 godina prvi put nad jednim protivnikom koji se zove Lil, koji je na dva boda od borbe za titulu u Francuskoj. Ponosam sam zbog toga"

Milojević najavio ostavku Izvor: Kurir

Milojević najavio ostavku

"Ne mogu ja. Priča se o mom statusu, većina je za to da ja odem iz kluba. Ja ću otići, nemam problem s tim. Ako narod smatra da sam neko ko ne može Zvezdi da pruži, da se ne pravimo "toše" svi ste to pisali, smenjivali ste me, vređali ste me. Vređana je moja porodica. Čoveka koji nikad ništa tražio nije, da li sam ja selektor, da li nisam. Da li sam ovakav, da li sam onakav. Budem li otišao danas, sutra, mislim da sam nešto dao ovoj Crvenoj zvezdi, zato sam ponosan. Nešto, malo, nije ni bitno.

"Ko bude došao, neka daje ono što treba da da. Sa druge strane, postavljate mi pitanje vi koji ste isto, smenjivali ste me i vi. Da ne bude da niste. Budite malo iskreni ili je to samo neka igra i tako dalje, i tako dalje. Ne bih više o tome. Mislim da sam iskusan, prošao sam to. nemam nikakav problem. Opet sam rekao, decembar je brzo."

Imate li vi ambiciju da vodite Zvezdu do decembra pošto se svašta priča?

- Ne znaš kakve ambicije imam, da li sam potonuo? Izgubio sam energiju? Gde ste to videli da ja nemam, gde ste to videli? Pazite ovako, ja sam neko kad god dam izjavu, onda sam arogantan. Ako budem nešto uradio, onda sam nervozan, ljutit. Ja sam neko ko... Kako bih rekao, šta za mene znači Zvezda i za moju porodicu? Ja služim Zvezdi, nisam trener Zvezde, ja služim Zvezdi. Dokle god budem potreban, u oba mandata mog odlaska. Znate kako sam došao, gde niko nije želeo da dođe. U drugom mandatu sam opet došao, ja sam uvek tu, ja nema gde da bežim. Radim maksimalno posvećen, gledam Zvezdu kao moju porodicu. Da mi kažete da li mi ovo teško pada, ljudi mi šalju, kao što sam danas dobio 770.000 poruka podrške i tako dalje, izdrži, još malo, nemoj da se obesiš i tako dalje.

Milojević ljut na medije i javnost

"Ti si prvi napisao da dolazi novi trener, koji ima toliki i toliki ugovor. Na bazi ovoga što sam ja napravio u Zvezdi, ja bi trebalo da imam znaš kakav ugovor. Neko je napisao, iz tvojih novina. Neću da ulazim u priču. Vi imate informacije, imate neke informacije. Dobro, u redu je. Ne kopčam se ja na leđa. Nije ni bitno, ne tražim hvalospeve, ne tražim ništa. U celoj ovoj ujdurmi, naravno da je uticalo na igrače. Niko mene nije okrenuo da pita, da me pita, da li je to istina. Kako možete da pišete nešto što niste proverili.

Tu se pravi zbun. Smenjujete me, ubeđen sam. Ako je to problem da Milojević ode iz Zvezde. Vladan ide, neću ni da dođem sutra, da bi bilo bolje Zvezdi. Ili mislite da ću da se besim po Košutnjaku. Hvala vam još jednom,. živi bili", zaključio je Milojević.