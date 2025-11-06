Slušaj vest

"Odigrali smo zrelo, više nam odgovara da imamo kontrolu i da ne ulazimo mnogo u kontre kao u prošlim utakmicama. Kada ne bismo završavali akcije, pravili smo faulove i to nam je pomoglo, čekali smo priliku i iskoristili je", rekao je Veljković posle utakmice za televiziju Arenasport.

Fudbaleri Zvezde pobedili su na svom terenu Lil 1:0, u utakmici četvrtog kola Lige Evropa i ostvarili prvu pobedu u tom takmičenju ove sezone.

Veljković je rekao da je posle kritika da je ekipa u prethodnoj utakmici protiv Brage bila pasivna i bez prekršaja, sada odigrala drugačije, ali i da je potrebno i malo sreće.

"Mislim da smo zaslužili, mnogo će značiti ova pobeda. Falio nam je taj jedan gol, ta pobeda, idemo dalje", dodao je Veljković.

1/19 Vidi galeriju Crvena zvezda - Lil Foto: LUKA MILOSAVLJEVIC/LUKA MILOSAVLJEVIC/STARSPORT, Pedja Milosavljevic

(Beta)